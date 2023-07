Tour de France 2023, ottava tappa Libourne-Limoges: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 8 luglio il Tour de France 2023 prosegue con l’ottava tappa, che porta la Grande Boucle da Libourne a Limoges dopo 200,7 chilometri caratterizzati da un finale insidioso per i velocisti. Pur non essendoci salite durissime infatti i due GPM di quarta categoria presenti negli ultimi 16 km potrebbero risultare indigesti ad alcune delle ruote veloci del gruppo soprattutto se qualcuno provasse a fare selezione. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:45. L’arrivo invece è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:05 e le 17:30, in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. L’ottava tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche da Rai2. Gli appassionati potranno seguire la frazione anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.