Tour de France 2023, decima tappa Vulcania-Issoire: data, orari, diretta tv e streaming

Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2023 riprende martedì 11 luglio con la decima tappa. La seconda settimana inizia infatti con la Vulcania-Issoire di 167,2 chilometri. Un percorso frastagliato attraverso il Massiccio Centrale, per una frazione che potrebbe rivelarsi ideale per le fughe da lontano visto il finale non durissimo ma difficilmente digeribile dai velocisti. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero della decima tappa è prevista per le ore 13:20, dopo la fase di trasferimento. Gli organizzatori hanno fissato l’orario di arrivo tra le 17:20 e le 17:45, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche su Rai2, con gli appassionati che potranno affidarsi anche alla diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 in tempo reale con dirette testuali, classifiche, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora.