Tour de France 2023, diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse in tv: orari e diretta streaming

Giovedì 20 luglio va in scena la diciottesima tappa del Tour de France 2023, la Moutiers – Bourg en Bresse di 184,9 chilometri. La frazione torna a sorridere alle ruote veloci, che dopo una settimana di fatica avranno un’altra occasione per giocarsi il successo allo sprint, fuga permettendo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via alle ore 13:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo dei corridori sul traguardo è stato programmato tra le 17:31 e le 17:53 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria di corsa. La diciottesima tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport e a partire dalle 14:45 anche da Rai2. Gli appassionati potranno seguire la frazione anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà il Tour 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.