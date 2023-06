Tour de France 2023, seconda tappa Vitoria Gasteiz-San Sebastian: data, orari, diretta tv e streaming

Il Tour de France 2023 prosegue con la seconda tappa, sempre nei Paesi Baschi con i 209 chilometri da Vitoria Gasteiz a San Sebastian. Si ricalca il finale della Classica di San Sebastian, quindi si tratta di una frazione ancora una volta poco adatta ai velocisti del gruppo, anche se molto dipenderà sempre dal ritmo del gruppo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

PERCORSO E ALTIMETRIA SECONDA TAPPA

TOUR DE FRANCE 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:25, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo a San Sebastian è stato invece programmato dagli organizzatori tra le 17:05 e le 17:30, in base a quella che potrebbe essere la media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport, mentre su Rai2 il collegamento sarà dalle 14:45. Diretta streaming invece disponibile tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.