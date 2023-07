Tour de France 2023, nona tappa Saint Léonard de Noblat-Puy de Dôme: percorso e altimetria

L’altimetria e il percorso della nona tappa del Tour de France 2023, che chiude la sua prima settimana con i 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat ai 1415 metri di quota del Puy de Dôme. Questa salita, che torna a far parte della Grande Boucle dopo ben 35 anni, culminerà una giornata da oltre 3500 metri di dislivello positivo. In precedenza i corridori infatti dovranno affrontare altri tre GPM, salite brevi ma che sono inserite in un contesto molto nervoso e caratterizzato da continui saliscendi. Si prospetta quindi una tappa molto dura e nel finale i big della generale troveranno pane per i loro denti: gli ultimi 4 km infatti presentano una pendenza media del 12%.

NONA TAPPA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

L’altimetria della nona tappa

Il dettaglio della salita finale