Tour de France 2023, diciassettesima tappa Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel: percorso e altimetria

La diciassettesima tappa del Tour de France 2023 (Saint Gervais Mont Blanc – Courchevel, 165.7 chilometri) con oltre 5000 metri di dislivello è la tappa regina di questa edizione. Ci saranno da affrontare quattro GPM di cui due di prima categoria e l’ultimo, il Col de la Loze, di categoria speciale, che inoltre con i suoi 2304 metri sarà il più alto toccato in questa Grande Boucle. Dopo la partenza ci sarà subito da affrontare il Col des Saisies (13,4 km al 5,1%) seguito dal Cormet de Roselend (19,9 km al 6%). Una lunga discesa porterà il gruppo ai piedi della Côte de Longefoy (6,6 km al 7,5%), scollinata a 60 chilometri dal traguardo.

Da qui ancora un tratto di discesa e pianura verso la salita finale, il lunghissimo Col de la Loze (28,1 km al 6%, con punte al 24%). L’arrivo non è però posto in cima, dato che ci saranno da percorrere altri 6,6 chilometri di discesa verso il traguardo di Courchevel. Per i metri di dislivello, per la lunghezza dell’ultima salita ed anche per l’altura raggiunta questa frazione è assolutamente quella regina del Tour 2023 e potenzialmente la decisiva per la maglia gialla.

L’altimetria della diciassettesima tappa

Il dettaglio del Col de la Loze