Tour de France 2023, dodicesima tappa Roanne – Belleville-en-Beaujolais: percorso e altimetria

La dodicesima tappa del Tour de France 2023 è un’interessante frazione collinare da non sottovalutare per gli uomini di classifica. I 168.8 chilometri che portano al gruppo da Roanne a Bellevile-en-Beaujolais sono infatti pieni di varie salite e strappi, con 5 GPM disseminati lungo il percorso, tutti di seconda o terza categoria. La frazione potrebbe essere terreno di caccia per i fuggitivi oppure avere un finale in cui a giocarsela saranno gli uomini da classiche, se le squadre riusciranno a tenere chiusa la corsa.

Nella prima parte di tappa verranno affrontati la Côte de Thizy-les-Bourges (4,3 km al 5,6%) e il Col des Ecorbans (2,1 km al 6,9%), seguiti da un tratto di discesa e pianura che porterà il gruppo a 60 chilometri dal traguardo, nei quali ci saranno gli ultimi tre GPM. Il Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%) e il Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) saranno scollinati a 59 e 43 chilometri dal traguardo, seguiti dal Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%), superato ai meno 28. A questo punto resteranno da affrontare altri strappi non categorizzati, ma che potrebbero dare vita ad una lotta interessanti tra gli uomini da classiche e magari anche tra i big della generale.

L’altimetria della dodicesima tappa