Golf, The Open Championship 2023: montepremi e prize money, quanto guadagna il vincitore

Tutto pronto per il The Open Championship 2023, edizione numero 151 di quello che viene anche comunemente chiamato British Open. Il quarto e ultimo Major di questa stagione golfistica va in scena sul percorso inglese del Royal Liverpool dove tutti i migliori del mondo si contenderanno l’iconica Claret Jug, ma anche un sostanzioso e ricco montepremi. Tra i vincitori delle ultime edizioni spicca anche l’azzurro Francesco Molinari, vincitore nel 2018 a Carnoustie. Andiamo quindi a scoprire quali sono le cifre in palio quest’anno.

Il montepremi complessivo del The Open 2023 ammonta a 16,5 milioni di dollari e vede quindi un aumento di ben 2,5 milioni rispetto all’edizione dello scorso anno. Cifre sempre più importanti, se si considera che in linea con gli altri grandi tornei del mondo del golf il prize money è quasi raddoppiato nel corso degli anni rispetto al 2016. Colui che vincerà il torneo, oltre alla Claret Jug e al titolo di “Champion golfer of the year” si porterà a casa un primo premio di 3 milioni di dollari, 500mila in più rispetto a quelli vinti da Cameron Smith lo scorso anno a Saint Andrews. Il secondo classificato dovrà “accontentarsi” di 1,7 milioni, mentre il terzo posto vale un milione di dollari. Ovviamente dal secondo posto in poi vale la consuetudine di dividere equamente i premi delle posizioni in caso di pari merito. Ad esempio: se due giocatori finiscono appaiati al secondo posto, i premi del secondo e del terzo posto saranno sommati e poi divisi equamente. Di seguito il dettaglio completo del prize money 2023.

Il montepremi completo del The Open 2023 (cifre in dollari)

Vincitore: $3,000,000

2: $1,708,000

3: $1,095,000

4: $851,000

5: $684,500

6: $593,000

7: $509,500

8: $429,700

9: $377,000

10: $340,500

11: $310,000

12: $274,700

13: $258,300

14: $241,800

15: $224,800

16: $206,600

17: $196,600

18: $187,500

19: $179,600

20: $171,100

21: $163,100

22: $155,000

23: $146,700

24: $138,500

25: $133,800

26: $128,000

27: $123,300

28: $119,100

29: $113,900

30: $108,000

31: $104,500

32: $99,200

33: $95,700

34: $93,000

35: $89,800

36: $86,200

37: $82,200

38: $78,000

39: $75,200

40: $72,800

41: $69,800

42: $66,400

43: $63,400

44: $59,800

45: $56,400

46: $53,400

47: $51,300

48: $49,300

49: $47,000

50: $45,900

51: $44,900

52: $44,100

53: $43,400

54: $42,800

55: $42,100

56: $41,500

57: $41,100

58: $40,800

59: $40,500

60: $40,200

61: $40,000

62: $39,800

63: $39,600

64: $39,400

65: $39,200

66: $38,900

67: $38,600

68: $38,300

69: $38,000

70: $37,800