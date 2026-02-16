Domenica da record per l’Italia e storia olimpica riscritta, cosa aspettarsi dall’ultima settimana?

Quanto valgono i podi olimpici

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le altre medaglie

🥈 Medaglie d’argento (4)

🥉 Medaglie di bronzo (10)

Con i record già in cassaforte, l’ultima settimana può trasformarsi da straordinaria a leggendaria

Ecco cosa aspettarsi

L’Italia può incrementare ulteriormente il bottino di ori e medaglie totali, consolidando il primato storico appena stabilito. L’obiettivo ora non è più solo battere i record, ma alzare ulteriormente l’asticella e blindare una posizione di vertice nel medagliere finale.

Le big già protagoniste potrebbero tornare in gara in altre specialità o staffette, offrendo nuove occasioni per salire sul podio e rafforzare la leadership azzurra.

Nell’ultima parte dei Giochi spesso emergono atleti meno attesi, complice la pressione che cala sulle favorite e la spinta emotiva del pubblico di casa. Potrebbero arrivare medaglie inattese da discipline finora rimaste nell’ombra.

L’effetto casa

Il sostegno del pubblico italiano può fare la differenza negli ultimi appuntamenti. Quando la stanchezza si farà sentire, l’energia degli spalti diventerà un fattore competitivo, un elemento in più

Scrivere un finale perfetto

Dopo aver riscritto i record storici, l’Italia ha l’occasione di chiudere con un sigillo simbolico, un ultimo oro, una staffetta trionfale o un’impresa individuale che renda questa edizione non solo la migliore di sempre, ma anche la più iconica.

L’Italia ha già riscritto la propria storia ai Giochi Invernali, ma l’ultima settimana può trasformare Milano-Cortina 2026 nell’edizione simbolo di un’intera generazione sportiva. I record sono caduti. Ora si tratta di capire fin dove può spingersi questo sogno azzurro… e la sensazione è che le emozioni non siano affatto finite.