Slittino, trionfo azzurro nel doppio maschile: Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro a Milano-Cortina

Nella disciplina del doppio maschile di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 la coppa italiana formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha centrato un risultato straordinario, conquistando la medaglia d’oro e regalando un’altra grande soddisfazione all’Italia nello sport su pista ghiacciata dopo l’oro di Voetter e Oberhofer del tardo pomeriggio.

In un confronto serrato con le migliori coppie dal mondo, i due slittinisti azzurri hanno saputo gestire emozioni e condizioni di gara firmando così una prestazione da ricordare ed incorniciare.

Altro oro in bacheca: la gara di Rieder e Kainzwaldner

Sul tracciano di Cortina d’Ampezzo, intitolato a Eugenio Monti, Rieder e Kainzwaldner hanno saputo approcciare la gara con grande lucidità. Dopo una prima mance combattuta in cui si sono piazzati terzi a pochi millesimi dalla vetta, gli azzurri hanno reagito alla grande nella seconda run, riuscendo a imprimere un ritmo gara eccezionale e chiudendo con il miglior tempo complessivo: 1:45.086.

Questa performance ha permesso all’Italia di scalzare gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, secondi a 68 millesimi, mentre i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt, pluricampioni olimpici in carica, si sono dovuti accontentare della medaglia di bronzo.

Un’impresa che entra nella storia

La vittoria di Rieder e Kainzwaldner rappresenta un momento storico per lo slittino italiano, visto che l’ultimo oro conquistato in questa specialità risaliva a Lillehammer 1994 con Kurt Brugger e Wilfries Huber.

La loro prestazione non è stata solo frutto di talento, ma anche di grande strategia e controllo psicologico: nella seconda manche, infatti, pressioni e tensioni potevano giocare un ruolo fondamentale, ma i due azzurri hanno mantenuto sangue freddo, gestendo ogni curva con precisione millimetrica. Senza dubbio un risultato che resterà negli annali degli sport invernali italiani.

