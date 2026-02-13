Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Michela Moioli bronzo nello snowboard cross: terza medaglia olimpica consecutiva

Franz Monaco
-
Milano Cortina 2026 Winter Olympics Day Seven
Italy's Michela Moioli celebrates advancing to the Women's Snowboard Cross Big Final at the Livigno Snow Park, on day seven of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Italy. Picture date: Friday February 13, 2026.

Dopo PyeongChang e Pechino, l’azzurra conquista il terzo podio consecutivo ai Giochi. Rimonta in semifinale, gara intelligente in finale: oro a Josie Baff, argento a Eva Adamczykova.

La terza medaglia consecutiva ai Giochi

Dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, Michela Moioli firma la terza medaglia olimpica consecutiva nello snowboard cross. A Milano Cortina 2026 arriva il bronzo che completa la sua collezione ai Cinque Cerchi e la consacra definitivamente come la più grande italiana di sempre nella specialità.

Non è stato un percorso semplice. Nei giorni precedenti la gara la bergamasca aveva dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma la volontà di essere al via nella rassegna casalinga era troppo forte. E sul tracciato olimpico non ha tradito le attese.

Semifinale: rimonta da campionessa

Ore 14:22. Nella semifinale Moioli non parte al meglio e si ritrova nelle retrovie. Il percorso, con poche curve e una partenza poco adatta alle sue caratteristiche, non sembra favorirla. Ma nella seconda parte di gara cambia marcia: attacca le traiettorie, sfrutta ogni dosso e recupera terreno fino a chiudere in testa alla batteria. È una rimonta di esperienza e carattere che la proietta in finale.

La finale: ancora in rincorsa, poi il podio

Ore 14:50. Anche nella finalissima l’azzurra scatta dietro alle avversarie. A metà discesa è quarta, ma resta in scia e trova lo spazio per risalire una posizione. Con lucidità e aggressività controlla il finale e difende il terzo posto fino all’ultimo salto.

Davanti fanno il vuoto l’australiana Josie Baff, oro olimpico, e la ceca Eva Adamczykova, argento. Moioli chiude terza e si prende un bronzo pesantissimo, costruito con intelligenza tattica più che con uno spunto iniziale.

Un podio che vale doppio

Il tracciato non era disegnato su misura per lei: poche curve, start decisivo, ritmo molto lineare. Eppure la campionessa del mondo in carica ha saputo adattarsi, scegliendo il momento giusto per colpire. È il segno della maturità di un’atleta che non vive solo di esplosività, ma anche di lettura della gara.

Il bronzo di Milano Cortina 2026 arricchisce ulteriormente il medagliere italiano e conferma la continuità straordinaria di Michela Moioli ai Giochi: tre Olimpiadi, tre podi.

