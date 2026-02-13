Michela Moioli bronzo nello snowboard cross: terza medaglia olimpica consecutiva

Dopo PyeongChang e Pechino, l’azzurra conquista il terzo podio consecutivo ai Giochi. Rimonta in semifinale, gara intelligente in finale: oro a Josie Baff, argento a Eva Adamczykova.

La terza medaglia consecutiva ai Giochi

Dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, Michela Moioli firma la terza medaglia olimpica consecutiva nello snowboard cross. A Milano Cortina 2026 arriva il bronzo che completa la sua collezione ai Cinque Cerchi e la consacra definitivamente come la più grande italiana di sempre nella specialità.

Non è stato un percorso semplice. Nei giorni precedenti la gara la bergamasca aveva dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma la volontà di essere al via nella rassegna casalinga era troppo forte. E sul tracciato olimpico non ha tradito le attese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Semifinale: rimonta da campionessa

Ore 14:22. Nella semifinale Moioli non parte al meglio e si ritrova nelle retrovie. Il percorso, con poche curve e una partenza poco adatta alle sue caratteristiche, non sembra favorirla. Ma nella seconda parte di gara cambia marcia: attacca le traiettorie, sfrutta ogni dosso e recupera terreno fino a chiudere in testa alla batteria. È una rimonta di esperienza e carattere che la proietta in finale.

La finale: ancora in rincorsa, poi il podio

Ore 14:50. Anche nella finalissima l’azzurra scatta dietro alle avversarie. A metà discesa è quarta, ma resta in scia e trova lo spazio per risalire una posizione. Con lucidità e aggressività controlla il finale e difende il terzo posto fino all’ultimo salto.

Davanti fanno il vuoto l’australiana Josie Baff, oro olimpico, e la ceca Eva Adamczykova, argento. Moioli chiude terza e si prende un bronzo pesantissimo, costruito con intelligenza tattica più che con uno spunto iniziale.

Un podio che vale doppio

Il tracciato non era disegnato su misura per lei: poche curve, start decisivo, ritmo molto lineare. Eppure la campionessa del mondo in carica ha saputo adattarsi, scegliendo il momento giusto per colpire. È il segno della maturità di un’atleta che non vive solo di esplosività, ma anche di lettura della gara.

Il bronzo di Milano Cortina 2026 arricchisce ulteriormente il medagliere italiano e conferma la continuità straordinaria di Michela Moioli ai Giochi: tre Olimpiadi, tre podi.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format