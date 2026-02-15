Milano-Cortina 2026, Brignone oro nel gigante: Italia a quota 20 medaglie, eguagliato Lillehammer ’94

Federica Brignone domina anche il gigante dopo il successo in SuperG e trascina l’Italia a 20 medaglie ai Giochi. Eguagliato il record storico di Lillehammer 1994: è la miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi invernali.

Federica Brignone scrive un’altra pagina di storia.

Dopo l’oro nel SuperG, la portabandiera azzurra conquista anche il gigante all’Olympia delle Tofane di Cortina, completando una doppietta mai riuscita prima a un’italiana ai Giochi invernali.

Seconda manche da campionessa vera: controllo, potenza, nessuna sbavatura.

Alle sue spalle Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, argento ex aequo, staccate di 62 centesimi.

Lara Della Mea chiude quarta a soli 5 centesimi dal podio, mentre Sofia Goggia termina decima.

Italia a quota 20 medaglie: eguagliato il record di Lillehammer 1994

Con l’oro di Brignone, l’Italia sale a 20 medaglie complessive a Milano-Cortina 2026.

Un numero che ha un peso storico: eguagliato il record di Lillehammer 1994, che fino ad oggi rappresentava la miglior spedizione azzurra di sempre ai Giochi olimpici invernali.

A trentadue anni di distanza, l’Italia torna a toccare quella vetta simbolica, e lo fa davanti al proprio pubblico.

Il dato certifica la profondità e la qualità del movimento azzurro, capace di andare a medaglia in più discipline e con più protagonisti.

Quinta medaglia olimpica per Brignone: come Tomba

Per Federica Brignone si tratta della quinta medaglia olimpica in carriera.

Un traguardo che le permette di eguagliare il bottino di Alberto Tomba ai Giochi, entrando definitivamente nell’élite assoluta dello sci alpino italiano.

A dieci mesi dal grave infortunio alla gamba, la valdostana completa una doppietta che la consacra leggenda dello sport azzurro.