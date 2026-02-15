Skeleton, oro Gran Bretagna nella gara mista: Italia fuori dalla top 5

Non era facile per l’Italia arrivare a podio nello skeleton a squadre miste: trionfa la Gran Bretagna, gli Azzurri si fermano a un passo dalla top 5

È un giorno storico. E non solo perché ci si trova alle Olimpiadi e ogni medaglia pesa di più e ha un sapore diverso al morso dopo la vittoria. Infatti, era una prima volta speciale, ancora più speciale per lo skeleton a squadre miste che esordiva nella famiglia degli sport a cinque cerchi.

E oggi c’è anche un po’ di tristezza, perché si chiude l’Olimpiade dello skeleton e con un po’ di amaro in bocca per l’Italia. Sì, perché ci avevamo anche un po’ creduto che si potesse arrivare a podio stasera o almeno in top 5. E invece Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis sono arrivati sesti, solo sesti.

Bisogna comunque fargli gli applausi per tutto ciò che hanno dato e l’ottima giornata. Anche perché sono rimasti staccati di soli 68 centesimi. Male invece Mattia Gaspari e Valentina Margaglio che hanno chiuso in 14esima posizione, anche per via di una penalizzazione di nove decimi per una partenza falsa.

La Gran Bretagna trionfa grazie a super Weston

Ma chi ha vinto? Non c’erano molti dubbi ma a vincere sono stati Matt Weston, che era il grande favorito e ha portato a casa il secondo oro in questa Olimpiade e Tabitah Stoecker con il favoloso tempo di 1’59”36.

E poi sono arrivati i fortissimi tedeschi, con ben due coppie: staccati di 17 centesimi si sono presi l’argento Susanne Kreher e Axel Jungk. Solo un centesimo dopo Pfeifer e Grotheer.