Lorello di bronzo olimpico nei 5000 metri: impresa nel pattinaggio di velocità. Ghiotto quarto

A Milano-Cortina 2026 trionfa la Norvegia con Sander Eitrem oro e record olimpico davanti al ceco Metodej Jilek, ma l’Italia esulta per il bronzo di Riccardo Lorello. Applausi anche per Davide Ghiotto, quarto al termine di una gara di altissimo livello.

La gara dei 5000 metri di pattinaggio di velocità maschile consegna alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 una delle prove più spettacolari del programma sul ghiaccio. A brillare è la Norvegia, ma per l’Italia la giornata diventa memorabile grazie alla medaglia di bronzo conquistata da Riccardo Lorello.

L’oro va al grande favorito Sander Eitrem, che firma una prestazione straordinaria chiudendo in 6:03.95, tempo che vale il nuovo record olimpico, migliorato di quasi cinque secondi nonostante un avvio in equilibrio precario. Alle sue spalle si piazza il ceco Metodej Jilek, argento con 6:06.48, protagonista di una prova solidissima corsa fianco a fianco con il norvegese.

Ma il cuore azzurro batte forte per Riccardo Lorello, che resiste fino all’ultima batteria e difende il terzo posto con un crono di 6:09.22, salendo sul podio olimpico al termine di una gara di enorme spessore tecnico e mentale. Un risultato che assume un valore ancora più speciale considerando il percorso dell’atleta lombardo, capace di arrivare all’élite mondiale in pochi anni e di reggere il confronto con i giganti della disciplina.

Ai piedi del podio chiude Davide Ghiotto, quarto con 6:09.57. Una prestazione di altissimo livello anche per lui, penalizzato solo da una concorrenza straordinaria e da una gara che ha spinto i limiti del pattinaggio di velocità maschile. Il suo risultato contribuisce comunque a una giornata storica per l’Italia sul ghiaccio.

Con il bronzo di Lorello, il bottino azzurro continua a crescere e l’Italia conferma la propria competitività anche nelle discipline tradizionalmente dominate dal Nord Europa. Una gara che resterà impressa per i tempi, per il record e per l’impresa di un atleta capace di scrivere una pagina indelebile della storia olimpica italiana.