Slittino, Team Relay: storico bronzo per l’Italia, è la prima medaglia azzurra nella specialità

È una medaglia che entra nella storia: l’Italia conquista uno splendido bronzo nel Team Relay di slittino, centrando la prima medaglia azzurra di sempre in questa specialità. Un risultato che certifica la crescita del movimento e la solidità di una squadra capace di esaltarsi nella prova più spettacolare e corale del programma.

Protagonisti dell’impresa Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, già bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea Voetter/Marion Oberhofer nel doppio femminile. Un quartetto di grande esperienza che ha saputo costruire una gara pulita, senza sbavature, restando agganciato alle migliori potenze mondiali.

L’oro va alla Germania, che rispetta il pronostico e domina con Julia Taubitz, Tobias Wendl/Tobias Arlt, Max Langenhan e Dajana Eitberger/Magdalena Matschina, chiudendo con 0.542 di vantaggio sull’Austria, argento.

L’Italia completa il podio a 0.849 dalla vetta, ma con la soddisfazione di aver scritto una pagina nuova per lo slittino azzurro. Italia già a 16 medaglie in queste Olimpiadi, incredibile!

Lo slittino chiude i battenti con 2 ori e 2 bronzi. Grandissimo lavoro del dt Armin Zoeggeler e di tutti i tecnici. E’ stata un’edizione trionfale.

Un bronzo dal peso specifico enorme: non solo un podio mondiale, ma il primo, storico squillo italiano nel Team Relay.

