Discesa maschile Olimpiadi: doppia medaglia con Franzoni e Paris!

Una gara spettacolare apre i Giochi di Milano Cortina 2026: Franjo von Allmen è d’oro, ma l’Italia esulta per uno straordinario secondo posto di Giovanni Franzoni e per il primo podio olimpico in carriera di Dominik Paris.

Il rombo degli sci sulla neve, il fiato sospeso prima dell’ultimo intermedio, il tempo che si ferma per un battito di cuore. Poi l’urlo. Quello liberatorio, collettivo, azzurro.

La discesa libera apre il medagliere e l’Italia risponde presente, con orgoglio e talento.

Sono Franzoni e Paris a regalarci le prime due medaglie di questa Olimpiade, scrivendo una pagina che profuma di storia e di emozioni vere. Due atleti, due percorsi diversi, un’unica bandiera cucita sul petto e nel cuore. Hanno sfidato il ghiaccio, la velocità, i propri limiti. E hanno vinto.

Vincere è sempre speciale.

Vincere in casa, davanti al proprio pubblico, lo è ancora di più. Ogni curva affrontata, ogni rischio calcolato, ogni centesimo guadagnato racconta mesi — anni — di sacrifici silenziosi. Dietro quelle medaglie ci sono albe gelide, cadute, ripartenze, la determinazione di chi non smette mai di credere. E oggi tutto questo prende forma, luccica, pesa sul petto come il premio più giusto.

Casa Italia è pronta ad accoglierli. Sportface è pronto a celebrarli

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sarà una celebration indimenticabile, fatta di sorrisi, abbracci, bandiere che sventolano e occhi lucidi. E la neve, oggi, parla azzurro.

Perché qui non si festeggiano solo due medaglie: si celebra un Paese che si riconosce nei suoi campioni, che si emoziona con loro, che corre insieme a loro lungo quella discesa.