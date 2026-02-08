Snowboard PGS: bronzo azzurro con Dalmasso nella sfida contro Caffont

Nel gigante parallelo femminile di snowboard a Milano-Cortina 2026 arriva una medaglia per l’Italia: Lucia Dalmasso conquista il bronzo olimpico al termine di una sfida tutta azzurra con Elisa Caffont, simbolo di una squadra che conferma il proprio valore sul palcoscenico a cinque cerchi.

Bronzo olimpico per Lucia Dalmasso

L’Italia festeggia una nuova medaglia a Milano-Cortina 2026 grazie a Lucia Dalmasso, che chiude al terzo posto il gigante parallelo di snowboard femminile, salendo sul podio olimpico con un bronzo di grande peso.

Dalmasso ha gestito con lucidità la finale per il terzo posto, interpretando al meglio una gara ad altissima tensione, dove precisione e controllo hanno fatto la differenza fino all’ultimo metro.

Caffont, una prova che vale quanto una medaglia

Accanto al risultato di Dalmasso, merita un elogio altrettanto convinto Elisa Caffont, protagonista di una giornata straordinaria. La sua presenza nella finale per il bronzo ha garantito all’Italia una medaglia certa già prima dell’ultima run, certificando la forza del movimento azzurro.

Caffont ha dimostrato solidità, carattere e capacità di reggere la pressione olimpica, confermandosi atleta di livello internazionale e punto di riferimento per il presente e il futuro dello snowboard italiano.

Una sfida azzurra che racconta la crescita del movimento

La finale tutta italiana rappresenta uno dei momenti più significativi del torneo femminile di PGS. In una disciplina dove i centesimi decidono tutto, l’Italia è riuscita a portare due atlete tra le migliori, trasformando una gara ad eliminazione diretta in una celebrazione del lavoro di squadra.

Il bronzo di Dalmasso e la prestazione di Caffont raccontano una Nazionale competitiva, profonda e capace di giocarsi le medaglie olimpiche con continuità.

Il bilancio del PGS azzurro

Se il torneo maschile ha lasciato più di un rimpianto, il settore femminile risponde con una medaglia che vale doppio: per il risultato in sé e per il segnale lanciato al panorama internazionale.

A Milano-Cortina 2026 lo snowboard alpino italiano sale sul podio e guarda avanti con fiducia.