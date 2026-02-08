Milano Cortina 2026, Sofia Goggia di bronzo! Terzo podio olimpico consecutivo nella discesa

La discesa femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026 regala all’Italia la prima medaglia di giornata grazie a Sofia Goggia, terza al traguardo. Oro alla statunitense Breezy Johnson davanti alla tedesca Emma Aicher. Brignone chiude decima e annuncia la rinuncia alla combinata a squadre. Gara segnata anche dalla caduta di Lindsey Vonn.

Sofia Goggia è ancora sul podio olimpico. La campionessa azzurra conquista la medaglia di bronzo nella discesa femminile ai Milano Cortina 2026, centrando un risultato che entra di diritto nella storia dello sci alpino italiano: tre podi consecutivi nella discesa olimpica, un primato mai riuscito prima a nessuna atleta.

Dopo una lunga sospensione della gara per la caduta di Lindsey Vonn, Sofia Goggia è scesa con grande concentrazione sull’Olympia delle Tofane, affrontando condizioni tutt’altro che semplici. Qualche piccola imprecisione non ha tolto efficacia a una prova di carattere, chiusa al terzo posto, alle spalle di Breezy Johnson, oro in 1’36”10, e della tedesca Emma Aicher, argento a soli quattro centesimi.

Per Goggia si tratta dell’ennesima conferma a cinque cerchi: oro a PyeongChang 2018, argento a Pechino 2022 e ora bronzo a Milano Cortina 2026, a coronamento di una carriera segnata da successi, infortuni e continui ritorni al vertice.

Brignone decima e l’annuncio sulla combinata

Giornata più complicata per Federica Brignone, che ha chiuso decima nella discesa olimpica. La valdostana, ai microfoni Rai, ha però chiarito subito uno dei temi più attesi: non prenderà parte alla combinata a squadre, scelta condivisa con lo staff tecnico per gestire il ginocchio dopo le numerose prove di velocità affrontate nei giorni precedenti.

Una decisione prudente, maturata in un’Olimpiade lunga e intensa, che punta a preservare le energie per i prossimi impegni.

Le altre azzurre e la caduta di Vonn

Buona prova anche per Laura Pirovano, rimasta a lungo in zona podio e poi scivolata quinta ai piedi delle medaglie, mentre Nicol Delago ha pagato un errore nella parte alta del tracciato e ha chiuso undicesima.

La gara è stata inevitabilmente segnata dalla caduta di Lindsey Vonn, scesa nonostante un grave infortunio al ginocchio. L’americana è finita a terra dopo pochi secondi, urlando dal dolore e costringendo la giuria a interrompere a lungo la competizione prima della ripresa.

Alla fine, però, la giornata si tinge d’azzurro: Sofia Goggia è ancora olimpica, ancora sul podio, ancora protagonista assoluta della discesa.

(articolo in aggiornamento)