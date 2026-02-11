Milano-Cortina 2026, Italia sull’Olimpo: Voetter e Oberhofer fanno la storia nel doppio di slittino

Voetter ed Oberhofer tornano sul gradino più alto di un podio a 2 anni di distanza dall’ultimo successo in Coppa del Mondo. Le azzurre hanno atteso il momento perfetto per tornare a vincere.

Arriva l’oro alle olimpiadi di Milano Cortina 2026

Splendido trionfo delle italiane che festeggiano. Le due azzurre che hanno battuto Eitberger/Matschina ed Egle/Kipp per conquistare il primo storico oro del doppio femminile dello slittino ai Giochi Olimpici.

Questa la classifica del doppio femminile:

1. Andrea Voetter / Marion Oberhofer (Italia) 1:46.284

2. Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (Germania) 1:46.404 (+0.120)

3. Selina Egle / Lara Michaela Kipp (Austria) 1:46.543 (+0.259)

4. Marta Robezniece / Kitija Bogdanova (Lettonia) 1:46.796 (+0.512)

5. Chevonne Forgan / Sophia Kirkby (USA) 1:47.565 (+1.281)

6. Nikola Domowicz / Dominika Piwkowska (Polonia) 1:48.236 (+1.952)

7. Olena Stetskiv / Oleksandra Mokh (Ucraina) 1:48.405 (+2.121)

8. Adikeyoumu Gulijienaiti / Jiaying Zhao (Cina) 1:48.487 (+2.203)

9. Raluca Stramaturaru / Mihaela-Carmen Manolescu (Romania) 1:48.744 (+2.460)

10. Beattie Podulsky / Kailey Allan (Canada) 1:49.482 (+3.198)

11. Viktoria Praxova / Desana Spitzova (Slovacchia) 1:51.513 (+5.229)

Trionfo olimpico e performance da primato

Fin dall’avvio della competizione, Voetter ed Oberhofer si sono dimostrate in formissima: nella prima discesa hanno realizzato un tempo da record, scattando davanti a tutti con una spinta perfetta e chiudendo con il miglior parziale in assoluto, attestandosi al comando fin dalla prima run.

Anche nella seconda manche, decisiva per l’assegnazione delle medaglie, la coppia italiana ha mantenuto la calma e spinto al massimo, confermando la propria supremazia. L’oro olimpico non è dunque arrivato per caso, ma è il risultato di anni di crescita nella neonata specialità, con numerosi successi tra campionati europei e coppe del mondo.

