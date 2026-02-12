Fontana sempre più nella storia: argento nei 500m di short track a Milano-Cortina 2026

Nella serata delle finali di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argentino nella finale dei 500 metri femminili, aggiungendo un altro straordinario risultato alla sua leggendaria carriera olimpica.

La pattinatrice valtellinese ha concluso la gara dubito dietro all’olandese Sandra Velzeboer, che ha vinto l’oro stabilendo anche un record del mondo sul tempo di gara. Con questo secondo posto la campionessa azzurra ha raggiunto 13 medaglie olimpiche nella sua storia sportiva, eguagliando il primato assoluto di Edoardo Mangiarotti nel medagliere italiano alle Olimpiadi.

L’argento nei 500 metri: impresa storica

La fine dei 500 metri femminili del short track è stata una prova di velocità, pressione e nervi saldi per tutte le protagoniste in pista. Fontana, forte dell’esperienza maturata in devenni di competizioni di alto livello, ha lottato per ogni centimetri sui 111 metri di traiettoria, riuscendo a mantenere una posizione di vertice per tutti i giri.

Nonostante la grandissima spinta dell’olandese Velzeboer, capace di imprimere un ritmo pazzesco e chiudere in un tempo da record, l’azzurra ha mantenuto la concentrazione fino al traguardo, chiudendo seconda e conquistando l’argento.

Questo podio arriva dopo una gara ben gestita nelle batterie, ai quarti e in semifinale: Fontana ha saputo sfruttare tutta la sua esperienza tattica, controllando le avversarie nelle curve strette e accelerando con efficacia negli ultimi metri.

Fontana, sei infinita!

La medaglia d’argento nei 500 metri rappresenta un risultato di enorme valore per Fontana e lo sport italiano. Non solo perché conferma ancora una volta la sua straordinaria competitività a quasi 36 anni, ma soprattutto perché le consente di eguagliare il record di medaglie olimpiche di Edoardo Mangiarotti, uno dei più atleti nella storia dello sport italiano.

Questa impresa sottolinea la longevità e la costanza di rendimento di Fontana nell’arco di sei edizioni olimpiche, sempre tra le migliori nello short track e capace di salire sul podio in competizioni individuali e di squadra.

La medaglia d’argento ai 500 metri non è solo un nuovo tassello della sua incredibile storia, ma anche una conferma che Arianna Fontana resta una delle punte di diamante dello short track azzurro.



