Lollobrigida è leggenda! Oro anche nei 5000 metri: doppietta olimpica a Milano-Cortina

Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro ai Giochi 2026: dopo i 3000 metri trionfa anche nei 5000 in 6:46.17, battendo l’olandese Conijn di appena 10 centesimi. È la regina del pattinaggio di velocità.
Oro nei 5000 metri: vittoria per 10 centesimi
Francesca Lollobrigida completa una straordinaria doppietta olimpica a Milano-Cortina 2026. Dopo il successo nei 3000 metri con record olimpico, l’azzurra domina anche i 5000 metri chiudendo con il tempo di 6:46.17.
Una gara tiratissima, decisa sul filo dei centesimi: l’italiana precede l’olandese Merel Conijn, seconda in 6:46.27, con un margine di appena 0″10.
Il podio dei 5000 metri
La classifica finale recita:
-
🇮🇹 Francesca Lollobrigida – 6:46.17
-
🇳🇱 Merel Conijn – 6:46.27 (+0.10)
-
🇳🇴 Ragne Wiklund – 6:46.34 (+0.17)
-
🇧🇪 Sandrine Tas – 6:46.47 (+0.30)
-
🇨🇦 Isabelle Weidemann – 6:50.08
-
AIN Marina Zueva – 6:57.70
Una gara con distacchi minimi nelle prime quattro posizioni, a dimostrazione di un livello altissimo.
Una gestione perfetta negli ultimi giri
Lollobrigida costruisce la vittoria con lucidità. Non forza subito, ma mantiene un ritmo costante e negli ultimi due giri trova l’energia per resistere al ritorno di Conijn e Wiklund.
Dieci centesimi in cinque chilometri: una distanza infinitesimale che racconta sangue freddo, esperienza e capacità di soffrire nel momento decisivo.
La grande protagonista del pattinaggio a Milano-Cortina
Con due ori nella stessa edizione – 3000 e 5000 metri – Lollobrigida diventa la stella del pattinaggio di velocità femminile ai Giochi 2026. Una doppietta che la consacra definitivamente tra le più grandi della disciplina. La Campionessa del mondo in carica, infatti, trionfa finalmente nella distanza in cui ai Giochi Olimpici Invernali non era mai riuscita ad andare sul podio.
Francesca Lollobrigida diventa l’atleta di pattinaggio di velocità italiana più medagliata ai Giochi Olimpici Invernali di tutti i tempi.
Per l’Italia è una giornata storica. Per “Lollo”, un’impresa destinata a restare.