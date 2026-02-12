Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Lollobrigida è leggenda! Oro anche nei 5000 metri: doppietta olimpica a Milano-Cortina

Franz Monaco
-
2026 Winter Olympics, Day 6, Speed Skating, Women's 5000 meters, Milan, Italy 12 Feb
Mandatory Credit: Photo by EMMA WALLSKOG/BILDBYRÅN/Shutterstock (16588196z) Francesca Lollobrigida of Italy celebrates after competing in women's 5000 meter speed skating during day 6 of the 2026 Winter Olympics on February 12, 2026 in Milan. 2026 Winter Olympics, Day 6, Speed Skating, Women's 5000 meters, Milan, Italy - 12 Feb 2026

Francesca Lollobrigida conquista il secondo oro ai Giochi 2026: dopo i 3000 metri trionfa anche nei 5000 in 6:46.17, battendo l’olandese Conijn di appena 10 centesimi. È la regina del pattinaggio di velocità.

Oro nei 5000 metri: vittoria per 10 centesimi

Francesca Lollobrigida completa una straordinaria doppietta olimpica a Milano-Cortina 2026. Dopo il successo nei 3000 metri con record olimpico, l’azzurra domina anche i 5000 metri chiudendo con il tempo di 6:46.17.

Una gara tiratissima, decisa sul filo dei centesimi: l’italiana precede l’olandese Merel Conijn, seconda in 6:46.27, con un margine di appena 0″10.

Il podio dei 5000 metri

La classifica finale recita:

  1. 🇮🇹 Francesca Lollobrigida – 6:46.17

  2. 🇳🇱 Merel Conijn – 6:46.27 (+0.10)

  3. 🇳🇴 Ragne Wiklund – 6:46.34 (+0.17)

  4. 🇧🇪 Sandrine Tas – 6:46.47 (+0.30)

  5. 🇨🇦 Isabelle Weidemann – 6:50.08

  6. AIN Marina Zueva – 6:57.70

Una gara con distacchi minimi nelle prime quattro posizioni, a dimostrazione di un livello altissimo.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 6Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy 12 Feb

Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16587919ch)
second Merel Conijn of the Netherlands and Francesca Lollobrigida of Italy celebrates after competing on the Speed Skating Women’s 5000m on day six of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 12, 2026 in Milan, Italy.
Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 6Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy – 12 Feb 2026

Una gestione perfetta negli ultimi giri

Lollobrigida costruisce la vittoria con lucidità. Non forza subito, ma mantiene un ritmo costante e negli ultimi due giri trova l’energia per resistere al ritorno di Conijn e Wiklund.

Dieci centesimi in cinque chilometri: una distanza infinitesimale che racconta sangue freddo, esperienza e capacità di soffrire nel momento decisivo.

La grande protagonista del pattinaggio a Milano-Cortina

Con due ori nella stessa edizione – 3000 e 5000 metri – Lollobrigida diventa la stella del pattinaggio di velocità femminile ai Giochi 2026. Una doppietta che la consacra definitivamente tra le più grandi della disciplina. La Campionessa del mondo in carica, infatti, trionfa finalmente nella distanza in cui ai Giochi Olimpici Invernali non era mai riuscita ad andare sul podio.

2026 Winter Olympics, Day 6, Speed Skating, Women's 5000 meters, Milan, Italy 12 Feb

Mandatory Credit: Photo by EMMA WALLSKOG/BILDBYRÅN/Shutterstock (16588196y)
Francesca Lollobrigida of Italy competes in women’s 5000 meter speed skating during day 6 of the 2026 Winter Olympics on February 12, 2026 in Milan.
2026 Winter Olympics, Day 6, Speed Skating, Women’s 5000 meters, Milan, Italy – 12 Feb 2026

Francesca Lollobrigida diventa l’atleta di pattinaggio di velocità italiana più medagliata ai Giochi Olimpici Invernali di tutti i tempi.

Per l’Italia è una giornata storica. Per “Lollo”, un’impresa destinata a restare.

