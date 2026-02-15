Italia record a Milano-Cortina 2026: 21 medaglie grazie all’argento di Moioli-Sommariva nello snowboardcross

L’argento conquistato da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nello snowboardcross a squadre miste vale la 21ª medaglia per l’Italia ai Giochi. Superato il primato storico di Lillehammer 1994: è la miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi invernali.
Una finale emozionante, combattuta fino all’ultima curva.
Lorenzo Sommariva tiene l’Italia in corsa nella sua frazione, poi è Michela Moioli a scatenare la rimonta decisiva, superando la francese Casta e lanciandosi all’inseguimento della britannica Charlotte Banks.
L’oro va alla Gran Bretagna, il bronzo alla Francia, ma l’argento azzurro ha un valore enorme.
21 medaglie: Milano-Cortina nella storia
Con questo podio l’Italia sale a quota 21 medaglie complessive a Milano-Cortina 2026.
Un numero che significa record assoluto: battute le 20 medaglie di Lillehammer 1994, primato rimasto imbattuto per oltre trent’anni.
Milano-Cortina diventa ufficialmente l’Olimpiade invernale più vincente di sempre per l’Italia.