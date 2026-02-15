Curling maschile, Italia senza problemi con la Cechia: finisce 10-5

Un’altra grande serata di curling maschile attendeva l’Italia di Mosaner: non ci sono stati problemi contro la Cechia, cosa è successo

L’Italia non molla, neanche nel curling maschile. Dopo un ottimo inizio, gli Azzurri hanno dovuto fare i conti con due batoste niente male contro Germania e Norvegia. La partenza nel round robin, però, aveva lasciato delle sensazioni piuttosto positive e soprattutto un livello di gioco che pareva poter dare del filo da torcere a tutti.

Per questo la sfida alla Cechia sembrava fin dall’inizio assolutamente alla portata. Si tratta della squadra fanalino di coda del torneo e che sembra di una categoria inferiore rispetto all’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Fin dall’inizio della sfida, infatti, Mosaner e compagni impongono il loro gioco e la loro tecnica portandosi in vantaggio. Il terzo end ha riequilibrato un po’ le cose, ma non ha mai dato davvero la sensazione che la sfida fosse davvero alla pari.

L’Italia avanza nel round robin: vittoria contro la Cechia

Infatti, già nel quarto end le cose si sono messe a posto con altri due punti per l’Italia. Ma nel curling tutto può succedere e c’è da tenere la tensione alta fino alla fine.

Ma dopo un parziale ritorno dei diretti avversari, gli Azzurri chiudono i giochi sul 10-5, causando il ritiro dei cechi per impossibilità di tornare in gioco. Era un risultato obbligato, ma comunque importante per il percorso dell’Italia alle Olimpiadi.