Slittino, bronzo per Fischnaller! Altra gioia per l’Italia alle Olimpiadi

Grande soddisfazione per Dominik Fischnaller, che quattro anni dopo si conferma alle Olimpiadi invernali e porta a casa il bronzo

Dominik Fischnaller è sinonimo di perfezione (o quasi) alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’italiano porta a casa un bronzo magnifico dopo due giorni di gara magnifici sul budello Eugenio Monti nel singolo maschile.

Non è una sorpresa totale, visto che era dato tra i favoriti anche per la vittoria finale, ma non è mai facile confermarsi dopo quattro anni e quello che aveva fatto a Pechino l’altoatesino. Sono state quattro manche strepitose, in cui Fischnaller non ha compiuto nessun errore fino al conseguimento della medaglia.

Si tratta di un’altra grande gioia per l’Italia dopo una giornata ricca di emozioni e medaglie che ha fatto segnare un nuovo record di metalli portati a casa dopo due giorni di gara.

Fischnaller di bronzo: com’è andato lo slittino singolare maschile

Se Fischnaller è stato strepitoso lo stesso si può dire anche di chi è arrivato davanti a lui, anzi anche in misura maggiore. A vincere al termine di due giorni da dominatore assoluto è stato Max Langenhan che è riuscito a segnare anche il nuovo record della pista chiudendo in 3.31.787.

Oro meritatissimo dunque per il tedesco, che ha confermato tutta la sua forza. È argento, invece, l’austriaco Jonas Mueller che è arrivato a una distanza di solo 596 millesimi di ritardo dalla vetta. Lo slittino riserva quindi una grande emozione a tutti gli italiani, e non è la prima volta.