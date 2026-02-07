Lollobrigida leggendaria: oro e record olimpico nei 3000 metri

Impresa straordinaria di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità femminile: la romana conquista l’oro olimpico nei 3000 metri con il tempo di 3’54”28, nuovo record dei Giochi. Un successo arrivato con una prova di potenza e intelligenza tattica, nel giorno del suo compleanno.

Giornata da incorniciare per Francesca Lollobrigida ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra firma una prestazione memorabile nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, chiudendo in 3’54”28 e conquistando la medaglia d’oro con annesso record olimpico, migliorato di quasi due secondi.

Impegnata nell’ottava batteria contro la canadese Valerie Maltais, Lollobrigida parte in modo estremamente aggressivo, facendo segnare il miglior parziale già dopo i primi 200 metri. Da lì in avanti la gara diventa un capolavoro di gestione: ritmo alto, pattinata fluida e controllo totale delle energie fino all’ultimo giro.

Record sbriciolato e gara perfetta

Il cronometro al traguardo racconta meglio di qualsiasi commento la grandezza dell’impresa: 3’54”28, nuovo primato olimpico e miglior prestazione in carriera per la pattinatrice romana. Un tempo che resiste anche alle ultime due batterie in programma, consegnandole con certezza l’oro.

Una vittoria costruita senza sbavature, contro un’avversaria di altissimo livello e in una gara che richiede equilibrio perfetto tra forza e resistenza.

Un oro speciale

Il successo assume un valore ancora più simbolico perché arriva nel giorno del compleanno di Lollobrigida, trasformato così in una festa indimenticabile. Medaglia d’oro, record olimpico e consacrazione definitiva sul palcoscenico più prestigioso.

Per l’Italia è un trionfo che pesa doppio, per il risultato e per il modo in cui è stato ottenuto.