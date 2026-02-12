La Tigre ruggisce a Cortina: Federica Brignone è oro olimpico nel SuperG!

Federica Brignone conquista l’oro olimpico nel SuperG femminile a Milano-Cortina 2026 con una prova straordinaria sull’Olympia delle Tofane. Fuori Sofia Goggia e Breezy Johnson. Emozione, parole a caldo e l’abbraccio dell’Italia.

Il SuperG femminile dei Milano-Cortina 2026 si chiude con il trionfo di Federica Brignone, che firma una gara magistrale e si prende l’oro davanti al pubblico di casa.

Pirovano apre la strada

Con il pettorale numero 2 è Laura Pirovano la prima italiana al cancelletto. Dopo un avvio complicato riesce a recuperare terreno nel tratto centrale e chiude in 1’24”17, tempo che le vale momentaneamente la vetta della classifica.

Una prova solida, soprattutto nella parte più tecnica del tracciato.

Brignone cambia il volto della gara

Alle 11:42 scende Federica Brignone. L’azzurra parte con decisione: 23 centesimi di vantaggio al primo intermedio, margine che resta positivo anche al secondo. Nel terzo settore aumenta ancora il distacco, arrivando a oltre mezzo secondo.

Rischia nel finale, ma resta in piedi e taglia il traguardo in 1’23”41, nuovo riferimento cronometrico e primo posto provvisorio.

Un tempo pesante, che mette pressione a tutte le avversarie.

Goggia fuori

Alle 11:49 è il turno di Sofia Goggia. L’inizio è promettente: pochi centesimi di ritardo nei primi metri. Poi accelera e si presenta al secondo rilevamento addirittura con margine su Brignone.

Nel tratto successivo però aggancia una porta, riesce inizialmente a restare in equilibrio, ma perde definitivamente il controllo poco dopo. Gara finita per l’azzurra.

Hütter e Raedler ridisegnano il podio

L’austriaca Cornelia Hütter si inserisce subito alle spalle di Brignone, chiudendo a 52 centesimi e salendo al secondo posto provvisorio.

Pochi minuti dopo un’altra austriaca, Raedler, paga 17 centesimi alla “Tigre” al secondo intertempo ma riesce a completare una prova solida: chiude terza e fa scivolare Pirovano fuori dal podio provvisorio.

Curtoni resta agganciata

Alle 11:53 completa il quadro azzurro Elena Curtoni. Buon ritmo nei primi intermedi, resta in linea con le migliori ma perde qualcosa nel finale. Chiude a 77 centesimi dalla vetta, rimanendo a ridosso delle prime.

Lie aggancia Pirovano

Alle 11:59 la norvegese Lie parte con 4 centesimi di vantaggio al primo intermedio, poi accumula 27 centesimi al secondo e aumenta il distacco nel tratto finale. Sul traguardo chiude quarta a +0.76, stesso tempo di Laura Pirovano.

Robinson rischia, ma resta lontana

Alle 12:00 è la volta della neozelandese Alice Robinson. Solo 8 centesimi di ritardo al primo rilevamento, che diventano 19 al secondo. Rischia in un passaggio tecnico ma riesce a restare in piedi. Nel finale però perde terreno e conclude con 78 centesimi di distacco, piazzandosi in settima posizione provvisoria.

Miradoli si inserisce tra Brignone e Hütter

Alle 12:04 tocca alla francese Romane Miradoli con il pettorale 15. Resta in linea con Brignone per buona parte della discesa, poi commette un errore ma riesce comunque a chiudere forte.

Il tempo finale la porta al secondo posto provvisorio a 41 centesimi da Brignone, rimescolando nuovamente il podio.

12:12 – Johnson fuori alla prima porta

Nuovo colpo di scena: Breezy Johnson, oro olimpico in discesa, inforca alla prima porta ed esce immediatamente.

Un’eliminazione pesantissima che cambia ulteriormente lo scenario.

Con l’uscita della statunitense, l’oro sembra avvicinarsi sempre di più per Federica Brignone, ancora saldamente al comando mentre la gara prosegue.

12:20 – Wiles lontana, oro sempre più vicino

Anche Jacqueline Wiles, altra atleta potenzialmente pericolosa, perde molto fin dall’avvio e chiude soltanto al tredicesimo posto.

Con le principali avversarie fuori o lontane, la sensazione è sempre più chiara: l’oro è a un passo per Federica Brignone.

Le parole di Brignone: “O la va o la spacca”

A gara ancora in corso aveva detto:

“Non ho cercato la linea perfetta ma di fare le curve nel modo più veloce possibile”.

Poi, da campionessa olimpica, l’emozione è esplosa:

“Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l’ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto”.

L’emozione di mamma Quario

Alla Rai ha parlato anche Nina Quario, ex campionessa e madre di Federica:

“È fantastica, non so cosa dire. Credevo che sarebbe tornata ma vincere l’oro in superG è incredibile, ora non manca più l’oro olimpico. Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicini in questo periodo, spero siano felici come noi oggi. Come festeggiamo? Come sempre, a dirle brava quando è brava e sbagli quando sbaglia”.

Il Coni: “Siamo italiani e siamo forti”

Il presidente del Coni Luciano Bonfiglio ha commentato:

“Ha dimostrato come si deve reagire, arrivando qui con grande professionalità. Dietro c’è tutto lo staff, è una delle poche volte in cui mi sono commosso. Gareggiare in Italia hai la pressione di tutti, isolarsi vuol dire essere dei fenomeni. Mi dispiace per Sofia, ma abbiamo dimostrato di essere uno squadrone. Che volete di più: siamo forti, siamo italiani e stiamo vincendo. Il presidente Mattarella è molto competente ed è presente, è il nostro primo tifoso. Non siamo ancora stanchi di vincere”.

Classifica finale – SuperG femminile

Federica Brignone Romane Miradoli +0.41 Cornelia Hütter +0.52

L’Olympia delle Tofane incorona la Tigre. E l’Italia esulta.

