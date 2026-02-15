Lara Della Mea, beffa di un soffio, quarta a cinque centesimi dall’argento

Una gara straordinaria, conclusa con l’amaro in bocca per appena cinque centesimi. Lara Della Mea sfiora il podio e chiude al quarto posto, a un battito di ciglia dalla medaglia d’argento, al termine di una prova di altissimo livello.

L’azzurra ha interpretato la manche con coraggio e precisione, restando sempre nelle zone altissime della classifica. Solo il cronometro, impietoso, le ha negato la gioia del podio per un margine infinitesimale. Una beffa che non cancella però la qualità della sua prestazione e la conferma tra le protagoniste assolute della gara.

Resta la delusione per una medaglia sfumata per cinque centesimi, ma anche la consapevolezza di aver dimostrato solidità, crescita e ambizione in un contesto di altissimo livello. Il podio è mancato per un nulla, ma la prova resta da incorniciare.

Una beffa resa ancora più particolare dal contesto azzurro. L’oro conquistato da Federica Brignone ha impreziosito la giornata italiana, ma ha inevitabilmente spostato riflettori e dinamiche della competizione. In una gara in cui i distacchi sono stati minimi, ogni dettaglio ha fatto la differenza, e quei cinque centesimi pesano come un macigno.

Della Mea ha sciato con determinazione, restando sempre agganciata alle migliori e dimostrando di poter competere stabilmente ai massimi livelli. Il podio non è arrivato, anche “all’ombra” dell’impresa di Brignone, ma la sua prestazione resta di valore assoluto e conferma la profondità del movimento azzurro.