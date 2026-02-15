Serie A, Malen ferma il Napoli con una doppietta: la Roma torna quarta

Una furia di nome Donyell Malen si sta abbattendo sulla Serie A: la doppietta dell’olandese blocca il Napoli, ora lontano dalla vetta

Questa giornata di Serie A potrebbe essere uno snodo cruciale nella lotta scudetto. La Roma affrontava il Napoli in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League, ma i partenopei conservavano ancora delle speranze di difendere lo scudetto.

Dopo stasera, però, sarà davvero difficile crederci ancora per Antonio Conte. Il tecnico pugliese ora ha undici punti di distacco dall’Inter, che ha vinto il suo scontro diretto contro la Juventus, nonostante le tantissime polemiche che si sono susseguite nelle ultime ore per via dell’espulsione di Kalulu.

La partita per il Napoli è subito in salita. Malen la sblocca confermando il suo fiuto in area di rigore. Ma i campioni d’Italia in carica non demordono e trovano il pareggio con Spinazzola, uno degli uomini più affidabili in questa stagione per Conte.

La Roma ferma il Napoli: lo scudetto ora è molto lontano

Anche nel secondo tempo, la musica non cambia, visto che è ancora la Roma a passare in vantaggio, ancora con Malen. L’olandese non sbaglia dal dischetto e in questo momento gli azzurri agguanterebbero il Napoli al terzo posto.

Il nuovo acquisto partenopeo, Alisson Santos, non è d’accordo e fissa il punteggio sul 2-2 nel finale. Il Napoli non riesce comunque a vincere e ora l’Inter scappa a +11. La Roma, invece, sale al quarto posto a +1 dalla Juventus e a -3 dagli azzurri.