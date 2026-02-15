Speed skating 500 metri donne: doppietta olandese con Kok d’oro, Pergher quarta a tre centesimi dal bronzo

Femke Kok conquista l’oro con il nuovo record olimpico nei 500 metri femminili di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026. Serena Pergher chiude quarta in 37″30, a soli 3 centesimi dal podio.
La finale dei 500 metri femminili si chiude nel segno dell’Olanda.
Femke Kok domina con il tempo di 36″49, nuovo record olimpico, precedendo la connazionale Jutta Leerdam (37″15). Sul terzo gradino del podio sale la giapponese Miho Takagi in 37″27.
Pergher sfiora l’impresa
Serena Pergher disputa una gara di altissimo livello, chiudendo in 37″30.
Un tempo che vale il quarto posto, ad appena 3 centesimi dal bronzo. L’azzurra resta in zona podio fino all’ultima batteria, confermando una crescita importante nel panorama internazionale.
Pergher precede atlete del calibro di Erin Jackson e si conferma tra le migliori specialiste mondiali della distanza.
La classifica finale
Femke Kok (NED) 36″49
Jutta Leerdam (NED) 37″15
Miho Takagi (JPN) 37″27
Serena Pergher (ITA) 37″30
Più indietro Maybritt Vigl, 24ª in 38″66.