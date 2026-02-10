Curling, bronzo olimpico per l’Italia: Constantini e Mosaner ancora sul podio a Milano-Cortina

L’Italia batte la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto: Stefania Constantini e Amos Mosaner si confermano tra le grandi coppie del curling mondiale ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Il curling italiano continua a scrivere pagine di prestigio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano la medaglia di bronzo nel doppio misto, superando la Gran Bretagna per 5-3 nella finale per il terzo posto e tornando ancora una volta sul podio olimpico.

Una vittoria pesante, maturata al termine di una partita gestita con grande lucidità, soprattutto dopo la delusione del round robin, dove erano stati proprio i britannici a prevalere. Questa volta, però, il copione cambia: l’Italia impone ritmo, precisione e solidità tattica, prendendo il controllo del match nei momenti chiave.

Constantini è impeccabile nei tiri di responsabilità, mostrando sangue freddo e continuità, mentre Mosaner si conferma leader carismatico e stratega, fondamentale nella lettura del ghiaccio e nella gestione degli end decisivi. Una sintonia che, ancora una volta, fa la differenza sul ghiaccio olimpico.

Il successo contro una nazionale storicamente competitiva come la Gran Bretagna va oltre il risultato secco: è la conferma della maturità del curling azzurro, capace di rimanere stabilmente ai vertici anche nella competizione più prestigiosa. Dopo l’oro di Pechino 2022, Constantini e Mosaner dimostrano di non essere una meteora, ma una certezza del panorama internazionale.

La gioia esplode sugli spalti dello stadio olimpico di Cortina, che accompagna fino all’ultimo stone due atleti diventati simbolo di uno sport che, negli ultimi anni, ha saputo conquistare l’attenzione del grande pubblico.

E il cammino olimpico non si ferma qui: da domani entrambi saranno impegnati anche nei tornei di genere, con l’obiettivo di continuare a portare l’Italia protagonista sul ghiaccio.