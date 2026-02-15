Freestyle, Big Air maschile: delusione Tabanelli, fuori dalla finale

Delusione Italia nel freestyle per quanto riguarda il Big Air maschile: male Miro Tabanelli che non è riuscito a qualificarsi per la finale

È stata una grande giornata per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina con una serie di medaglie impressionanti che hanno fatto saltare sulla sedia tutti i tifosi azzurri nel pomeriggio.

Purtroppo non sarà così per Miro Tabanelli. Non c’era obbligo di medaglia, né l’Italia era favorita nel Big Air freestyle (maschile), ma a inizio gara le premesse sembravano più che buone.

Infatti, l’atleta azzurro aveva sfoderato un’ottima prova all’inizio della qualificazione, totalizzando nella run-1 91.00. Ma poi le cose sono andate in maniera molto diversa.

Tabanelli fuori dalla finale nel Big Air: cosa è successo alle Olimpiadi

Le run-2 e run-3 purtroppo non hanno rispettato le attese. Infatti, Tabanelli si è reso autore di due grossi errori che hanno mandato alla malora la sua possibilità di qualificarsi davvero per la finale. E lì tutto sarebbe stato possibile con il punteggio della run-1.

Infatti, Miro è arrivato 25esimo e non può che esserci l’amaro in bocca per quello che sarebbe stato il percorso nella Big Air. Da sottolineare l’ottimo punteggio di Mac e il dominio norvegese nelle prime posizioni.

Di seguito la classifica di questa qualificazione:

1 5 9 Forehand Mac USA 183.00 93.25 89.75 — DNI

2 1 5 Svancer Matej AUT 182.25 92.25 90.00 — DNI

3 9 2 Ruud Birk NOR 181.00 90.75 90.25 — DNS

4 6 6 Frostad Tormod NOR 180.25 22.50 96.25 84.00 —

5 8 4 Harrington Luca NZL 179.75 84.25 92.00 87.75 —

6 25 22 Roche Matias FRA 178.50 95.25 21.00 83.25 —

7 18 12 Sivignon Timothe FRA 178.00 93.00 85.00 — DNI

8 11 14 Samnoey Ulrik NOR 176.00 87.00 89.00 — DNI

9 16 11 Deschamps Dylan CAN 175.50 85.00 84.25 90.50 —

10 3 1 Podmilsak Troy USA 174.00 89.00 85.00 — DNI

11 27 28 Nordqvist Martin SWE 173.50 90.00 80.75 83.50 —

12 15 17 Ralph Konnor USA 171.75 86.75 25.75 85.00 —

13 17 20 Boesch Fabian SUI 170.00 82.00 84.75 88.00 —

14 22 23 Koivisto Kuura FIN 169.00 78.75 88.25 80.75 —

15 4 10 Syrja Elias FIN 164.50 82.25 78.75 85.75 —

16 28 21 Gubser Kim SUI 162.50 83.50 79.00 — DNI

17 23 25 Rhyner Nils SUI 150.25 77.00 53.50 73.25 —

18 26 24 Forer Julius AUT 144.25 83.00 61.25 42.00 —

19 12 13 Barclay Ben NZL 139.50 70.50 69.00 — DNI

20 13 15 Schjerve Sebastian NOR 131.50 32.75 49.75 81.75 —

21 21 27 McCormick Chris GBR 127.75 31.25 70.00 57.75 —

22 14 19 Sildaru Henry EST 122.00 17.00 42.00 80.00 —

23 20 18 Tjader Jesper SWE 116.50 60.75 55.75 — DNI

24 29 26 Ball Lucas NZL 114.75 24.75 44.25 90.00 —

25 7 8 Tabanelli Miro ITA 112.25 91.00 21.25 — DNI

26 10 3 Hall Alex USA 96.50 43.25 84.00 12.50 —

27 2 7 Ragettli Andri SUI 82.00 19.75 22.50 82.00 —

28 19 16 McEachran Evan CAN 52.75 12.25 18.25 34.50