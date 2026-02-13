Sportface TVLive
Medaglie e premi: quanto “valgono” i podi olimpici nel mondo e quanto sta spendendo l’Italia a Milano-Cortina

Redazione
-
Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida nella storia delle Olimpiadi (IPA Agency) - sportface.it

Il CIO non assegna bonus in denaro: a decidere sono i singoli comitati nazionali. Tra Paesi che pagano cifre enormi e altri che non riconoscono premi diretti, l’Italia resta tra i più generosi. Con 17 medaglie nei primi sei giorni (6 ori, 3 argenti, 8 bronzi), l’esborso del CONI è già arrivato a 3,96 milioni di euro: ecco come si calcola, voce per voce.

Quanto “pesa” un podio: il mondo è spaccato in due

Una medaglia olimpica non ha un prezzo fissato dal Comitato Olimpico Internazionale: il CIO, infatti, non prevede premi in denaro per oro, argento e bronzo. Il risultato è un panorama molto disomogeneo, perché ogni Paese decide se (e quanto) riconoscere agli atleti.

In cima alla scala ci sono realtà come Hong Kong e Singapore, dove un oro può valere oltre 690.000 euro, con argento e bronzo che restano comunque su cifre a sei zeri. All’estremo opposto, ci sono nazioni che non pagano premi legati direttamente alla medaglia, scegliendo invece altre forme di sostegno: vengono citate, tra le altre, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia.

Nel mezzo si collocano i grandi “sistemi” olimpici: gli Stati Uniti hanno tradizionalmente un bonus molto più contenuto (nell’ordine dei 37.500 dollari per l’oro, con importi inferiori per argento e bronzo), ma per Milano-Cortina è segnalata una novità rilevante: una donazione privata da 100 milioni di dollari che dovrebbe garantire circa 200.000 dollari a ogni atleta olimpico e paralimpico statunitense, a prescindere dal numero di medaglie.

E poi c’è l’Europa, dove i valori oscillano parecchio: vengono riportati esempi come Francia (premi intorno agli 80.000 euro per l’oro) e Spagna (circa 94.000 euro per l’oro), con altri Paesi su cifre decisamente più basse.

2026 Winter Olympics, Day 6, Cross Country Skiing, Women's 10km, Val Di Fiemme, Italy 12 Feb

Mandatory Credit: Photo by MAXIM THORE/BILDBYRÅN/Shutterstock (16583105cx)
Gold medalist Frida Karlsson of Sweden poses with her gold medal on the podium after winning the women’s 10km free technique individual start cross-country skiing race during day 6 of the 2026 Winter Olympics on February 12, 2026 in Val di Fiemme.
2026 Winter Olympics, Day 6, Cross-Country Skiing, Women’s 10km, Val Di Fiemme, Italy – 12 Feb 2026

Il “tariffario” italiano: quanto paga il CONI

Nel caso italiano, il sistema è chiaro: il CONI riconosce un premio in denaro per ogni medaglia, con importi indicati come lordi e quindi soggetti a tassazione.

Le cifre riportate sono queste:

  • 180.000 euro per l’oro

  • 90.000 euro per l’argento

  • 60.000 euro per il bronzo

Un dettaglio fondamentale, che incide parecchio sul conto finale: il premio è assegnato al singolo atleta. Quindi, quando arriva una medaglia in staffetta o in una prova di squadra, l’importo non viene diviso: ogni componente incassa la cifra prevista per quel metallo.

Italia a Milano-Cortina 2026: 17 medaglie in sei giorni e il conto aggiornato

La fotografia dei primi sei giorni di Giochi, per l’Italia, è già pesantissima in positivo: 17 medaglie complessive, così distribuite:

  • 6 ori

  • 3 argenti

  • 8 bronzi

Il totale dei premi erogati fin qui, applicando il tariffario CONI, è indicato in 3,96 milioni di euro. La scomposizione è questa:

  • 2,34 milioni per gli ori

  • 540.000 euro per gli argenti

  • 1,08 milioni per i bronzi

La cifra complessiva nasce dalla semplice moltiplicazione dei metalli per i relativi bonus e, dove serve, dal numero di atleti coinvolti nelle prove di squadra.

Arianna Fontana

Arianna Fontana argento nei 500m di short track femminile (IPA Agency) – sportface.it

Il dettaglio dei premi: chi incassa cosa (con le moltiplicazioni)

Di seguito, il conteggio riportato per ciascun podio italiano fin qui.

ORI

  • Francesca Lollobrigida: 2 × 180.000 = 360.000 euro

  • Staffetta mista short track: 6 × 180.000 = 1,08 milioni di euro

  • Voetter/Oberhofer: 2 × 180.000 = 360.000 euro

  • Rieder/Kainzwaldner: 2 × 180.000 = 360.000 euro

  • Federica Brignone: 180.000 euro

ARGENTI

  • Arianna Fontana: 90.000 euro

  • Giovanni Franzoni: 90.000 euro

  • Staffetta mista biathlon: 4 × 90.000 = 360.000 euro

BRONZI

  • Doppio misto curling (Mosaner/Constantini): 2 × 60.000 = 120.000 euro

  • Gara a squadre pattinaggio artistico: 7 × 60.000 = 420.000 euro

  • Staffetta slittino: 6 × 60.000 = 360.000 euro

  • Dominik Paris: 60.000 euro

  • Dominik Fischnaller: 60.000 euro

  • Lucia Dalmasso: 60.000 euro

TOTALE: 3,96 milioni di euro.

Dentro questa cifra spiccano due “capitoli” particolarmente pesanti: l’oro della staffetta mista di short track, che da solo supera il milione, e alcuni bronzi di squadra che, sommando i premi individuali, diventano rapidamente molto onerosi.

