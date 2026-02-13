Medaglie e premi: quanto “valgono” i podi olimpici nel mondo e quanto sta spendendo l’Italia a Milano-Cortina

Il CIO non assegna bonus in denaro: a decidere sono i singoli comitati nazionali. Tra Paesi che pagano cifre enormi e altri che non riconoscono premi diretti, l’Italia resta tra i più generosi. Con 17 medaglie nei primi sei giorni (6 ori, 3 argenti, 8 bronzi), l’esborso del CONI è già arrivato a 3,96 milioni di euro: ecco come si calcola, voce per voce.

Quanto “pesa” un podio: il mondo è spaccato in due

Una medaglia olimpica non ha un prezzo fissato dal Comitato Olimpico Internazionale: il CIO, infatti, non prevede premi in denaro per oro, argento e bronzo. Il risultato è un panorama molto disomogeneo, perché ogni Paese decide se (e quanto) riconoscere agli atleti.

In cima alla scala ci sono realtà come Hong Kong e Singapore, dove un oro può valere oltre 690.000 euro, con argento e bronzo che restano comunque su cifre a sei zeri. All’estremo opposto, ci sono nazioni che non pagano premi legati direttamente alla medaglia, scegliendo invece altre forme di sostegno: vengono citate, tra le altre, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel mezzo si collocano i grandi “sistemi” olimpici: gli Stati Uniti hanno tradizionalmente un bonus molto più contenuto (nell’ordine dei 37.500 dollari per l’oro, con importi inferiori per argento e bronzo), ma per Milano-Cortina è segnalata una novità rilevante: una donazione privata da 100 milioni di dollari che dovrebbe garantire circa 200.000 dollari a ogni atleta olimpico e paralimpico statunitense, a prescindere dal numero di medaglie.

E poi c’è l’Europa, dove i valori oscillano parecchio: vengono riportati esempi come Francia (premi intorno agli 80.000 euro per l’oro) e Spagna (circa 94.000 euro per l’oro), con altri Paesi su cifre decisamente più basse.

Il “tariffario” italiano: quanto paga il CONI

Nel caso italiano, il sistema è chiaro: il CONI riconosce un premio in denaro per ogni medaglia, con importi indicati come lordi e quindi soggetti a tassazione.

Le cifre riportate sono queste:

180.000 euro per l’oro

90.000 euro per l’argento

60.000 euro per il bronzo

Un dettaglio fondamentale, che incide parecchio sul conto finale: il premio è assegnato al singolo atleta. Quindi, quando arriva una medaglia in staffetta o in una prova di squadra, l’importo non viene diviso: ogni componente incassa la cifra prevista per quel metallo.

Italia a Milano-Cortina 2026: 17 medaglie in sei giorni e il conto aggiornato

La fotografia dei primi sei giorni di Giochi, per l’Italia, è già pesantissima in positivo: 17 medaglie complessive, così distribuite:

6 ori

3 argenti

8 bronzi

Il totale dei premi erogati fin qui, applicando il tariffario CONI, è indicato in 3,96 milioni di euro. La scomposizione è questa:

2,34 milioni per gli ori

540.000 euro per gli argenti

1,08 milioni per i bronzi

La cifra complessiva nasce dalla semplice moltiplicazione dei metalli per i relativi bonus e, dove serve, dal numero di atleti coinvolti nelle prove di squadra.

Il dettaglio dei premi: chi incassa cosa (con le moltiplicazioni)

Di seguito, il conteggio riportato per ciascun podio italiano fin qui.

ORI

Francesca Lollobrigida: 2 × 180.000 = 360.000 euro

Staffetta mista short track: 6 × 180.000 = 1,08 milioni di euro

Voetter/Oberhofer: 2 × 180.000 = 360.000 euro

Rieder/Kainzwaldner: 2 × 180.000 = 360.000 euro

Federica Brignone: 180.000 euro

ARGENTI

Arianna Fontana: 90.000 euro

Giovanni Franzoni: 90.000 euro

Staffetta mista biathlon: 4 × 90.000 = 360.000 euro

BRONZI

Doppio misto curling (Mosaner/Constantini): 2 × 60.000 = 120.000 euro

Gara a squadre pattinaggio artistico: 7 × 60.000 = 420.000 euro

Staffetta slittino: 6 × 60.000 = 360.000 euro

Dominik Paris: 60.000 euro

Dominik Fischnaller: 60.000 euro

Lucia Dalmasso: 60.000 euro

TOTALE: 3,96 milioni di euro.

Dentro questa cifra spiccano due “capitoli” particolarmente pesanti: l’oro della staffetta mista di short track, che da solo supera il milione, e alcuni bronzi di squadra che, sommando i premi individuali, diventano rapidamente molto onerosi.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format