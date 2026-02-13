Medaglie e premi: quanto “valgono” i podi olimpici nel mondo e quanto sta spendendo l’Italia a Milano-Cortina

Il CIO non assegna bonus in denaro: a decidere sono i singoli comitati nazionali. Tra Paesi che pagano cifre enormi e altri che non riconoscono premi diretti, l’Italia resta tra i più generosi. Con 17 medaglie nei primi sei giorni (6 ori, 3 argenti, 8 bronzi), l’esborso del CONI è già arrivato a 3,96 milioni di euro: ecco come si calcola, voce per voce.
Quanto “pesa” un podio: il mondo è spaccato in due
Una medaglia olimpica non ha un prezzo fissato dal Comitato Olimpico Internazionale: il CIO, infatti, non prevede premi in denaro per oro, argento e bronzo. Il risultato è un panorama molto disomogeneo, perché ogni Paese decide se (e quanto) riconoscere agli atleti.
In cima alla scala ci sono realtà come Hong Kong e Singapore, dove un oro può valere oltre 690.000 euro, con argento e bronzo che restano comunque su cifre a sei zeri. All’estremo opposto, ci sono nazioni che non pagano premi legati direttamente alla medaglia, scegliendo invece altre forme di sostegno: vengono citate, tra le altre, Gran Bretagna, Norvegia e Svezia.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Nel mezzo si collocano i grandi “sistemi” olimpici: gli Stati Uniti hanno tradizionalmente un bonus molto più contenuto (nell’ordine dei 37.500 dollari per l’oro, con importi inferiori per argento e bronzo), ma per Milano-Cortina è segnalata una novità rilevante: una donazione privata da 100 milioni di dollari che dovrebbe garantire circa 200.000 dollari a ogni atleta olimpico e paralimpico statunitense, a prescindere dal numero di medaglie.
E poi c’è l’Europa, dove i valori oscillano parecchio: vengono riportati esempi come Francia (premi intorno agli 80.000 euro per l’oro) e Spagna (circa 94.000 euro per l’oro), con altri Paesi su cifre decisamente più basse.
Il “tariffario” italiano: quanto paga il CONI
Nel caso italiano, il sistema è chiaro: il CONI riconosce un premio in denaro per ogni medaglia, con importi indicati come lordi e quindi soggetti a tassazione.
Le cifre riportate sono queste:
-
180.000 euro per l’oro
-
90.000 euro per l’argento
-
60.000 euro per il bronzo
Un dettaglio fondamentale, che incide parecchio sul conto finale: il premio è assegnato al singolo atleta. Quindi, quando arriva una medaglia in staffetta o in una prova di squadra, l’importo non viene diviso: ogni componente incassa la cifra prevista per quel metallo.
Italia a Milano-Cortina 2026: 17 medaglie in sei giorni e il conto aggiornato
La fotografia dei primi sei giorni di Giochi, per l’Italia, è già pesantissima in positivo: 17 medaglie complessive, così distribuite:
-
6 ori
-
3 argenti
-
8 bronzi
Il totale dei premi erogati fin qui, applicando il tariffario CONI, è indicato in 3,96 milioni di euro. La scomposizione è questa:
-
2,34 milioni per gli ori
-
540.000 euro per gli argenti
-
1,08 milioni per i bronzi
La cifra complessiva nasce dalla semplice moltiplicazione dei metalli per i relativi bonus e, dove serve, dal numero di atleti coinvolti nelle prove di squadra.
Il dettaglio dei premi: chi incassa cosa (con le moltiplicazioni)
Di seguito, il conteggio riportato per ciascun podio italiano fin qui.
ORI
-
Francesca Lollobrigida: 2 × 180.000 = 360.000 euro
-
Staffetta mista short track: 6 × 180.000 = 1,08 milioni di euro
-
Voetter/Oberhofer: 2 × 180.000 = 360.000 euro
-
Rieder/Kainzwaldner: 2 × 180.000 = 360.000 euro
-
Federica Brignone: 180.000 euro
ARGENTI
-
Arianna Fontana: 90.000 euro
-
Giovanni Franzoni: 90.000 euro
-
Staffetta mista biathlon: 4 × 90.000 = 360.000 euro
BRONZI
-
Doppio misto curling (Mosaner/Constantini): 2 × 60.000 = 120.000 euro
-
Gara a squadre pattinaggio artistico: 7 × 60.000 = 420.000 euro
-
Staffetta slittino: 6 × 60.000 = 360.000 euro
-
Dominik Paris: 60.000 euro
-
Dominik Fischnaller: 60.000 euro
-
Lucia Dalmasso: 60.000 euro
TOTALE: 3,96 milioni di euro.
Dentro questa cifra spiccano due “capitoli” particolarmente pesanti: l’oro della staffetta mista di short track, che da solo supera il milione, e alcuni bronzi di squadra che, sommando i premi individuali, diventano rapidamente molto onerosi.