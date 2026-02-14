Italia da record a MiCo 2026: quante medaglie hanno vinto gli Azzurri?

Mentre i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 proseguono con grande entusiasmo, la spedizione italiana vive una delle sue edizioni più brillanti di sempre. A metà competizione, dopo circa metà delle gare, gli Azzurri hanno già scritto pagine di storia, superando record precedenti e puntando a traguardi storici. Tante le medaglie, nessuna rotta

🥇 Record di medaglie d’oro già superato

Uno degli aspetti più significativi di questo brillante cammino riguarda le medaglie d’oro. L’Italia ha conquistato almeno 6 ori, un numero nettamente superiore rispetto a Pechino 2022. A primeggiare le nostre tre icone azzurre

Questi risultati dimostrano che l’Italia non solo ha superato il numero di ori di Pechino, ma ha anche costruito una base di successi solidi in diverse discipline e su neve come su ghiaccio.

Medaglie oro già oltre Pechino, record Lillehammer nel mirino

Nel medagliere complessivo l’Italia ha raggiunto 18 medaglie, superando quindi il bottino totale di 17 medaglie conquistate a Pechino 2022.

Quanto valgono i podi olimpici

Questo risultato è storico per almeno due motivi. È il miglior inizio di sempre per l’Italia in un’Olimpiade invernale; in passato la squadra azzurra faticava ad avvicinarsi a queste cifre.

Ora gli Azzurri sono a un passo dal record assoluto di medaglie totali, stabilito agli Olimpiadi di Lillehammer 1994, dove l’Italia conquistò 20 medaglie totali. Se gli Azzurri riusciranno a confermarsi nelle prossime giornate e ad accumulare altri podi — oro, argento e bronzo —, sarà possibile superare quel record storico, un traguardo mai raggiunto prima in un’Olimpiade invernale per l’Italia.

Al di là dei “freddi” numeri (ci sta tutto ndr) la performance italiana è caratterizzata da risultati hot, caldissimi, in diverse discipline, con una varietà importante, dalla velocità sul ghiaccio alla discesa libera in montagna, fino alle gare di squadra negli sport invernali.

Le altre medaglie

🥈 Medaglie d’argento (3)

🥉 Medaglie di bronzo (9)

