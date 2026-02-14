Italia da record a MiCo 2026: quante medaglie hanno vinto gli Azzurri?

Mentre i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 proseguono con grande entusiasmo, la spedizione italiana vive una delle sue edizioni più brillanti di sempre. A metà competizione, dopo circa metà delle gare, gli Azzurri hanno già scritto pagine di storia, superando record precedenti e puntando a traguardi storici. Tante le medaglie, nessuna rotta
🥇 Record di medaglie d’oro già superato
Uno degli aspetti più significativi di questo brillante cammino riguarda le medaglie d’oro. L’Italia ha conquistato almeno 6 ori, un numero nettamente superiore rispetto a Pechino 2022. A primeggiare le nostre tre icone azzurre
- Francesca Lollobrigida -Pattinaggio di velocità su ghiaccio, 3000 m
- Francesca Lollobrigida -Pattinaggio di velocità su ghiaccio, 5000 m
- Short Track – Staffetta mista -Arianna Fontana, Chiara Betti, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Elisa Confortola
- Andrea Voetter & Marion Oberhofer – Slittino, doppio femminile
- Emanuel Rieder & Simon Kainzwaldner – Slittino, doppio maschile
- Federica Brignone – Sci alpino, Super-G femminile
Questi risultati dimostrano che l’Italia non solo ha superato il numero di ori di Pechino, ma ha anche costruito una base di successi solidi in diverse discipline e su neve come su ghiaccio.
Medaglie oro già oltre Pechino, record Lillehammer nel mirino
Nel medagliere complessivo l’Italia ha raggiunto 18 medaglie, superando quindi il bottino totale di 17 medaglie conquistate a Pechino 2022.
Quanto valgono i podi olimpici
Questo risultato è storico per almeno due motivi. È il miglior inizio di sempre per l’Italia in un’Olimpiade invernale; in passato la squadra azzurra faticava ad avvicinarsi a queste cifre.
Ora gli Azzurri sono a un passo dal record assoluto di medaglie totali, stabilito agli Olimpiadi di Lillehammer 1994, dove l’Italia conquistò 20 medaglie totali. Se gli Azzurri riusciranno a confermarsi nelle prossime giornate e ad accumulare altri podi — oro, argento e bronzo —, sarà possibile superare quel record storico, un traguardo mai raggiunto prima in un’Olimpiade invernale per l’Italia.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Al di là dei “freddi” numeri (ci sta tutto ndr) la performance italiana è caratterizzata da risultati hot, caldissimi, in diverse discipline, con una varietà importante, dalla velocità sul ghiaccio alla discesa libera in montagna, fino alle gare di squadra negli sport invernali.
Vuoi conoscere le storie e curiosità dei nostri medagliati clicca su 5 CERCHI e scopri news, storie e aneddoti dei nostri atleti
Le altre medaglie
🥈 Medaglie d’argento (3)
- Giovanni Franzoni – Sci alpino, discesa libera maschile
- Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi – Biathlon, staffetta mista
- Arianna Fontana – Short track, 500 m
🥉 Medaglie di bronzo (9)
- Dominik Paris – Sci alpino, discesa libera maschile
- Sofia Goggia – Sci alpino, discesa libera femminile
- Lucia Dalmasso – Snowboard, slalom gigante parallelo femminile
- Riccardo Lorello – Pattinaggio di velocità su ghiaccio, 5000 m
- Dominik Fischnaller – Slittino, singolo maschile
- Slittino team relay – (Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter, Marion Oberhofer)
- Pattinaggio di figura, evento a squadre – (Sara Conti, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Charlène Guignard, Lara Naki Gutmann, Niccolò Macii e Matteo Rizzo)
- Stefania Constantini & Amos Mosaner – Curling, doppio misto
- Michela Moioli – Snowboard cross
Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS