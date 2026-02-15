Pattinaggio artistico, Conti e Macii lontani dal podio: troppi errori, ma c’è speranza

Non mancano le sorprese nel pattinaggio artistico, anche questa sera: Conti e Macii sbagliano troppo e chiudono lontano dal podio

Lottare fino alla fine. È questa una delle regole di queste Olimpiadi invernali a Milano Cortina in cui, praticamente in tutti gli sport, sono pochi i punti o i centesimi di secondi che separano chi resta fuori dal podio da chi va a medaglia.

Per questo, stasera non si può essere soddisfatti dalla prova di Sara Conti e Niccolò Macii che nel Corto hanno totalizzato un punteggio di 71.73. Inizialmente, significava quattro punti lontani dalla vetta podio e sesta posizione, ma con diverse coppie ancora da vedere.

Infatti, alla fine è solo ottavo posto, che vuol dire qualificazione ma anche una distanza importante dai primissimi.

Conti e Macii lontani da una medaglia: troppi errori

La prestazione sul ghiaccio di Conti e Macii è stata caratterizzata da fin troppi errori e sbavature che hanno fatto scendere il punteggio.

Ora servirà una prestazione praticamente perfetta per pensare davvero di arrivare tra i primi tre. Ma la speranza è l’ultima a morire. Di seguito i punteggi e tutti i qualificati.

1 HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita (GER) 80.01 Q

2 METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka (GEO) 75.46 Q

3 PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt (CAN) 74.60 Q

4 PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei (HUN) 73.87 Q

5 MIURA Riku / KIHARA Ryuichi (JPN) 73.11 Q

6 SUI Wenjing / HAN Cong (CHN) 72.66 Q

7 KAM Ellie / O’SHEA Danny (USA) 71.87 Q

8 CONTI Sara / MACII Niccolo (ITA) 71.70 Q

9 CHAN Emily / HOWE Spencer Akira (USA) 70.06 Q

10 GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo (ITA) 69.08 Q

11 HOCKE Annika / KUNKEL Robert (GER) 67.52 Q

12 AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita (ARM) 66.27 Q

13 VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke (GBR) 66.07 Q

14 STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime (CAN) 66.04 Q

15 CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal (POL) 65.23 Q

16 KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel (FRA) 64.65 Q