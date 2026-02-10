Short track: Staffetta mista, Italia d’oro! Dominio azzurro e trionfo storico

Capolavoro dell’Italia nella staffetta mista di short track: gli azzurri conquistano la medaglia d’oro con una gara autoritaria, confermando una superiorità netta dalla semifinale alla finale.

L’Italia è campione olimpica nella staffetta mista di short track. Alla Milano Ice Skating Arena gli azzurri completano un percorso perfetto conquistando la medaglia d’oro al termine di una finale dominata dall’inizio alla fine, senza sbavature e senza mai esporsi a rischi.

Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalin e Pietro Sighel ha imposto fin dai primi giri un ritmo insostenibile per gli avversari, gestendo i cambi con precisione chirurgica e mantenendo sempre il controllo della gara. Un’esecuzione impeccabile che ha confermato quanto già visto in semifinale.

Dopo aver raggiunto la finale con una prova di forza netta, l’Italia si è presentata all’ultimo atto con grande fiducia, trasformandola in un autentico monologo. Nessun contatto, nessuna incertezza, solo velocità, tecnica e lettura perfetta della gara.

Alle spalle degli azzurri si sono piazzate le altre protagoniste della finale, ma senza mai riuscire a impensierire una Nazionale italiana apparsa in totale controllo dall’inizio alla fine. Una prestazione che certifica il valore del gruppo e il lavoro svolto negli ultimi anni.

Per l’Italia si tratta di un oro pesantissimo, che arricchisce il medagliere e conferma lo short track azzurro ai vertici mondiali. Un successo costruito con programmazione, talento ed esperienza, simbolo di una squadra completa e matura.