Giornata storica per l’Italia. Record di ori e medaglie, Milano Cortina entra nella leggenda

Una data che resterà scolpita nella memoria dello sport azzurro.

Alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 l’Italia supera il record di medaglie d’oro e quello del totale complessivo conquistato in una singola edizione dei Giochi Invernali, aggiornando definitivamente i primati fissati a Olimpiadi Invernali Lillehammer 1994 (sette ori e venti podi complessivi).

A rendere ancora più simbolica questa giornata è la firma femminile sulle imprese decisive. Sono state infatti Federica Brignone e Lisa Vittozzi a trascinare l’Italia oltre il confine della storia, confermando come questa Olimpiade abbia un’anima sempre più rosa.

Due campionesse, due vittorie pesantissime, due tasselli che hanno permesso alla spedizione azzurra di riscrivere i libri dei record davanti al pubblico di casa. Non è soltanto una questione di numeri, ma di identità: Milano-Cortina 2026 sta certificando la forza e la continuità del movimento femminile italiano, capace di reggere la pressione e trasformarla in energia vincente.

E proprio oggi Sportface ha raccontato minuto per minuto l’evoluzione del record: dall’avvicinamento al primato fino al suo definitivo superamento, seguendo in tempo reale ogni emozione, ogni sorpasso nel medagliere, ogni traguardo tagliato. Una cronaca continua, iniziata con l’analisi della leadership femminile e culminata con la celebrazione di una giornata che entra di diritto nella storia olimpica azzurra, con “Italia sempre più rosa”, abbiamo sottolineato la centralità delle donne in questa edizione dei Giochi.

Milano-Cortina non è più soltanto un’Olimpiade da ricordare: è l’edizione che ha cambiato per sempre la dimensione dell’Italia degli sport invernali. E oggi ne abbiamo vissuto il capitolo più bello.

