Biathlon staffetta mista Milano Cortina 2026: Italia d’argento con Vittozzi decisiva

L’Italia conquista una splendida medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026. La Francia conferma il ruolo di super favorita, ma l’ultimo segmento di gara di Lisa Vittozzi, impeccabile al tiro, permette agli azzurri di salire sul podio olimpico.

La Francia davanti, ma l’Italia resta in corsa

La staffetta mista di biathlon assegna una medaglia preziosa all’Italia, che chiude al secondo posto alle spalle della Francia. I transalpini fanno valere la loro solidità complessiva, ma la gara resta aperta fino all’ultima frazione grazie alla tenuta del quartetto azzurro.

Giacomel e Hofer, partenza con ricariche

In avvio Tommaso Giacomel paga due errori nel poligono in piedi, ma riesce a limitare i danni grazie all’uso delle ricariche, consegnando il testimone in terza posizione.

Situazione simile per Lukas Hofer, anche lui costretto alle ricariche al tiro e al cambio in quarta posizione, mantenendo però l’Italia nel gruppo delle migliori.

Wierer riporta l’Italia davanti

Il terzo segmento di gara vede protagonista Dorothea Wierer, autrice di un ottimo poligono a terra che la riporta nelle posizioni di testa. Un errore nel tiro in piedi la costringe a sistemare, ma l’azzurra resta lucida e rientra in gara: dopo la Francia, Norvegia, Germania e Italia tornano racchiuse in pochi secondi.

Vittozzi monumentale: argento blindato

L’ultima frazione è il capolavoro di Lisa Vittozzi. L’azzurra è perfetta al tiro, realizza uno zero velocissimo nel poligono a terra e poi un altro zero fulmineo nel tiro in piedi. Una prova di grande lucidità che le consente di superare la tedesca Preuss e di mettere al sicuro la medaglia d’argento olimpica.

Una frazione senza errori, costruita con calma e precisione, che vale il podio per l’Italia.

Un argento che pesa

La Francia vince da favorita, ma l’Italia esce dalla staffetta mista con una medaglia di grande valore, frutto di una prova collettiva solida e di una chiusura straordinaria di Vittozzi, decisiva quando contava davvero.