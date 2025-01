Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 250 di Hobart 2025, in programma sul cemento dal 6 all’11 gennaio. La prima testa di serie in Tasmania sarà l’ucraina Dayana Yastremska, ma inevitabilmente le luci dei riflettori sono puntate su Elise Mertens, seconda forza del seeding e due volte campionessa. Al via tante giocatrici di spicco, da ex campionesse Slam come Stephens e Kenin a ex top 10 come Kudermetova. Ai nastri di partenza anche una tennista azzurra, vale a dire Elisabetta Cocciaretto, che nel 2022 raggiunse la finale in questo torneo. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 250 HOBART 2025

PRIMO TURNO

(1) Yastremska vs Volynets

(WC) Stephens vs Q

Q vs Bouzas Maneiro

Kessler vs (7) Sramkova

(3) Anisimova vs (WC) Saville

Q vs Sherif

Tomova vs Q

Q vs (6) Avanesyan

(5) Sun vs (WC) Kenin

Blinkova vs Pera

Danilovic vs (WC) Joint

Gracheva vs (4) Linette

(8) Yuan vs Osorio

Kudermetova vs Cocciaretto

Kalinina vs Tauson

Q vs (2) Mertens

PROGRAMMA WTA HOBART 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IN TV IL WTA DI HOBART

La diretta televisiva del WTA 250 di Hobart 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

