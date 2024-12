L’entry list del torneo Wta 500 di Adelaide 2025, in programma dal 6 all’11 gennaio su campi veloci all’aperto. Un gran cast per il torneo che precede il primo Slam della stagione e non può mancare anche la nostra Jasmine Paolini. La numero quattro del mondo, dopo l’esordio in United Cup, preparerà qui gli Australian Open in un torneo di alto livello. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Adelaide.

ENTRY LIST WTA 500 ADELAIDE 2025

4 Jasmine Paolini ITA

7 Jessica Pegula USA

8 Emma Navarro USA

9 Daria Kasatkina

10 Barbora Krejcikova CZE

11 Danielle Collins USA

12 Paula Badoa ESP

13 Diana Shnaider

14 Anna Kalinskaya

15 Jelena Ostapenko LAT

16 Mirra Andreeva

17 Beatriz Haddad Maia BRA

18 Marta Kostyuk UKR

18 SR Marketa Vondrousova CZE

19 Donna Vekic CRO

21 Madison Key USA

24 Katie Bulter GBR

25 Magdalena Frech POL

26 Linda Noskova CZE