Quando si terrà il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2025 ma non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo Slam dell’anno: le date, la programmazione del torneo, le esibizioni e come seguire il tutto in tv. Jannik Sinner per la prima volta nel corso della sua carriera si presenta in un major con il peso di dover difendere un titolo. Dodici mesi il numero uno al mondo torna a Melbourne con l’obiettivo di trionfare ancora nello Slam Down Under. Si parte con i due tabelloni principali del singolare il 12 gennaio con le finali in programma il 25 e 26 dello stesso mese.

Sarà invece Aryna Sabalenka a difendere il titolo femminile conquistato lo scorso anno nell’atto conclusivo che l’ha vista prevalere sulla cinese Qinwen Zheng. Anche lei numero uno al mondo, la bielorussa sul cemento all’aperto si è più volte dimostrata la giocatrice da battere nel corso del recente passato. Al momento sono dodici gli italiani/e al via in singolare in main draw, con la speranza che possano aggiungersene altri attraverso le qualificazioni.

QUANDO VERRANNO SORTEGGIATI I TABELLONI

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 03:00 ore italiane (le 13 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.

DATE E PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN

Lunedì 6 gennaio: 1° turno Qualificazioni singolare

Martedì 7 gennaio: 1° turno Qualificazioni singolare

Mercoledì 8 gennaio: 2° turno Qualificazioni singolare

Giovedì 9 gennaio: 3° e ultimo turno Qualificazioni singolare

Giovedì 9 gennaio: Sorteggio Main Draws singolare

Domenica 12 gennaio: 1° turno Main Draws singolare

Lunedì 13 gennaio: 1° turno Main Draws singolare

Martedì 14 gennaio: 1° turno Main Draws singolare

Mercoledì 16 gennaio: 2° turno Main Draws singolare

Giovedì 17 gennaio: 2° turno Main Draws singolare

Venerdì 18 gennaio: 3° turno Main Draws singolare

Sabato 19 gennaio: 3° turno Main Draws singolare

Domenica 20 gennaio: Ottavi di finale Main Draws singolare

Lunedì 21 gennaio: Ottavi di finale Main Draws singolare

Martedì 22 gennaio: Quarti di finale Main Draws singolare

Mercoledì 23 gennaio: Quarti di finale Main Draws singolare

Giovedì 24 gennaio: Semifinali Singolare femminile

Venerdì 25 gennaio: Semifinali Singolare maschile, finale Doppio misto

Sabato 26 gennaio: Finale Singolare femminile, finale Doppio maschile

Domenica 27 gennaio: Finale Singolare maschile, finale Doppio femminile

ESIBIZIONI DELL’OPENING WEEK

Martedì 7 gennaio: esibizione Sinner vs. Popyrin

Mercoledì 8 gennaio: esibizioni Zheng vs. e Alcaraz vs. De Minaur

Giovedì 9 gennaio: serata ‘Una notte con Novak Djokovic’

Venerdì 10 gennaio: esibizioni Alcaraz vs. De Minaur e Sinner vs. Tsitsipas

Sabato 11 gennaio: Kids Day

GLI ITALIANI IMPEGNATI AGLI AUSTRALIAN OPEN

Singolare maschile: Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Luca Nardi, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego

Singolare femminile: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini

Qualificazioni maschili: Federico Arnaboldi, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Gianluca Mager, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri

Qualificazioni femminili: Nuria Brancaccio, Sara Errani, Giorgia Pedone, Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan

Doppio maschile: Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Marco Bortolotti/Flavio Cobolli, Luciano Darderi/Diego Hidalgo

Doppio femminile: TBD

Misto: Sara Errani/Andrea Vavassori

LE TESTE DI SERIE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

-MASCHILE

TBD – Lunedì 6 gennaio

-FEMMINILE

TBD – Lunedì 6 gennai0

COME VEDERE L’AUSTRALIAN OPEN IN TV

La copertura televisiva del prim Slam stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.