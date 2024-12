Il montepremi e il regolamento della United Cup 2025, primo evento della nuova stagione tennistica. Dal 27 dicembre al 5 gennaio, 18 nazioni saranno impegnate tra Perth e Sydney per la competizione che ormai è diventata tradizione per aprire l’annata tennistica. La Germania di Alex Zverev proverà a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, mentre l’Italia – finalista due anni e sconfitta dagli Stati Uniti – proverà a tornare protagonista, guidata da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e dal doppio misto Errani/Vavassori.

MONTEPREMI UNITED CUP 2025

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

GIOCATORE N°1

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 60.000

31-50: $ 40.000

51-100: $ 30.000

101-250: $ 25.000

251+: $ 20.000

GIOCATORE N°2

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 50.000

31-50: $ 30.000

51-100: $ 20.000

101-250: $ 15.000

251+: $ 10.000

GIOCATORE N°3

RANKING DI SINGOLARE/DOPPIO

1-30: $ 30.000

31-100: $ 15.000

101-250: $ 7.500

251+: $ 6.000

PRIZE MONEY

Vittorie No. 1 Doppio misto Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750 QF $69,500 $13,000 Gruppo $38,325 $7,200

VITTORIE DI SQUADRA

FINALE: $ 23.155

SEMIFINALE: $ 13.650

QUARTI DI FINALE: $ 8.025

GRUPPO: $ 5.000

REGOLAMENTO E FORMAT

Come già accaduto lo scorso anno, si gioca in due città: a Sydney su campi veloci all’aperto e a Perth su campi veloci indoor. Ogni città ospiterà nove squadre, con le formazioni che sono composte da tre uomini e tre donne, salvi rinunce dell’ultima ora. Ogni sfida è costituita da una partita di singolare maschile, una partita di singolare femminile e una partita di doppio misto. Ogni città ospiterà 3 gruppi composti da 3 Paesi, in competizione in un formato round-robin. Conquisteranno l’accesso ai quarti di finale le Nazioni vincitrici di ciascun raggruppamento e la migliore seconda di ciascuna delle due città in cui si giocheranno gli incontri. Dalle 8 sfide di quarti di finale usciranno le due semifinaliste per gli incontri che si svolgeranno a Sydney sabato 6 gennaio. Il giorno dopo la finalissima.

LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTI

Vittoria contro avversario con Ranking 1-10

Finale: 180

Semifinale: 130

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80

Round Robin: 55

Vittoria contro avversario con Ranking 11-20

Finale: 140

Semifinale: 105

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65

Round Robin: 45

Vittoria contro avversario con Ranking 21-30

Finale: 120

Semifinale: 90

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 55

Round Robin: 40

Vittoria contro avversario con Ranking 31-50

Finale: 90

Semifinale: 60

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 40

Round Robin: 35

Vittoria contro avversario con Ranking 51-100

Finale: 60

Semifinale: 40

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 35

Round Robin: 25

Vittoria contro avversario con Ranking 101-250

Finale: 40

Semifinale: 35

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 25

Round Robin: 20

Vittoria contro avversario con Ranking +250

Finale: 35

Semifinale: 25

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 20

Round Robin: 15

I GIRONI

Perth

A C E USA Grecia Cina Canada Kazakhstan Germania Croazia Spagna Brasile

Sydney