Programma, date, orari, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sul Wta 500 di Adelaide e sul Wta 250 di Hobart 2025. Gli Australian Open si avvicinano e questi sono i due tornei del circuito femminile che precedono il primo Slam dell’anno in cui siamo appena entrati. Storico l’evento che si disputa in Tasmania, mentre negli ultimi anni Tennis Australia ha trasferito il secondo ‘500’ stagionale – con un campo partecipanti di alto livelli – ad Adelaide.

PAOLINI GUIDA IL SEEDING AD ADELAIDE

Il torneo che vide lo scorso anno trionfare Jelena Ostapenko in finale contro Daria Kasatkina, in quest’edizione avrà Jasmine Paolini come prima testa di serie. La numero uno azzurra e quattro del ranking WTA sarà la favorita – almeno seguendo la classifica – ad Adelaide, dove in ogni caso il livello è altissimo. Oltre alla toscana, altre quattro giocatrici attualmente in top-10: Jessica Pegula, Emma Navarro, la finalista dello scorso anno Kasatkina e infine Barbora Krejcikova. C’è anche la detentrice del titolo ovviamente, così come ben diciannove delle prime ventisei giocatrici al mondo. Al momento la n°30 sarebbe infatti costretta a fare le qualificazioni.

PROGRAMMA WTA ADELAIDE 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IN TV IL WTA DI ADELAIDE

La diretta televisiva del WTA di Adelaide 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà inoltre una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

ENTRY LIST WTA 500 ADELAIDE 2025

4 Jasmine Paolini ITA

7 Jessica Pegula USA

8 Emma Navarro USA

9 Daria Kasatkina

10 Barbora Krejcikova CZE

11 Danielle Collins USA

12 Paula Badosa ESP

13 Diana Shnaider

14 Anna Kalinskaya

15 Jelena Ostapenko LAT

16 Mirra Andreeva

17 Beatriz Haddad Maia BRA

18 Marta Kostyuk UKR

18 SR Marketa Vondrousova CZE

19 Donna Vekic CRO

21 Madison Key USA

24 Katie Boulter GBR

25 Magdalena Frech POL

26 Linda Noskova CZE

HOBART, OVVERO CASA MERTENS

Meno soldi in palio, meno punti da assegnare e per forza di cose anche l’entry list del torneo di Hobart è sulla carta meno attraente rispetto all’altro evento della settimana. Tra le favorite non può che esserci Elise Mertens: la n°33 del ranking ha già conquistato due volte questo torneo nel 2017 e 2018, andando vicina al tris dodici mesi fa, quando si è arresa in finale ad Emma Navarro solo per 7-5 al terzo. Nel 2022, invece, a spingersi fino all’atto conclusivo fu la nostra Elisabetta Cocciaretto, che da qui dovrebbe iniziare la sua stagione dopo aver saltato la prima settimana dell’anno. Presente anche Lucia Bronzetti, che potrebbe però essere costretta a dover passare dalle qualificazioni.

PROGRAMMA WTA HOBART 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IN TV IL WTA DI HOBART

La diretta televisiva del WTA 250 di Hobart 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.

ENTRY LIST WTA 250 HOBART 2025

Elise MERTENS (BEL) 33

Dayana YASTREMSKA (UKR) 34

Amanda ANISIMOVA (USA) 36

Magda LINETTE (POL) 38

Lulu SUN (NZL) 40

Elina AVANESYAN (ARM) 43

Rebecca SRAMKOVA (SVK) 46

Yue YUAN (CHN) 49

Clara TAUSON (DEN) 50

Olga DANILOVIC (SRB) 51

Elisabetta COCCIARETTO (ITA) 52

Viktoriya TOMOVA (BUL) 53

Jessica BOUZAS MANEIRO (ESP) 54

Anhelina KALININA (UKR) 56

Katie VOLYNETS (USA) 59

Camilia OSORIO (COL) 60

Yafan WANG (CHN) 62

Mayar SHERIF (EGY) 65

Varvara GRACHEVA (FRA) 66

McCartney KESSLER (USA) 67

Bernarda PERA (USA) 71

Sloane STEPHENS (USA) 76