Si sono conclusi i quarti di finale dell’Atp 250 di Adelaide 2025, dai quali è emersa una semifinale molto interessante che vedrà sfidarsi Tommy Paul e Felix Auger-Aliassime. In particolare, lo statunitense, testa di serie numero 1 del torneo australiano, non ha avuto particolari problemi a battere il padrone di casa Rinky Hijikata con un netto 6-3 6-4. Non sono certo mancate le difficoltà per Paul, che dopo il break nel primo set si è dovuto difendere da ben quattro palle break suddivise in due game. Nel secondo set a fare la differenza è soprattutto il calo di Hijikata al servizio: pur cedendo la battuta solo nel primo game, infatti, l’australiano ha concesso un totale di sei palle break, senza mai insidiare Paul nei suoi turni al servizio.

Auger-Aliassime, invece, ha dovuto faticare un po’ di più per battere Marcos Giron per 7-6(3) 6-3. Infatti, i due tennisti si sono rivelati molto freddi nei punti decisivi dei propri turni di battuta, proseguendo on serve fino al tiebreak nel primo set, nonostante diverse palle break da una parte e dall’altra. Al tiebreak, però, Giron ha perso per due volte il servizio permettendo al canadese di portarsi sul 5-2 dandogli anche il margine per rimediare a un mini-break perso. Nel secondo set, dopo ben cinque palle break difese nel secondo game, Auger-Aliassime piazza a sua volta due break nella fase finale di parziale, aggiudicandosi l’incontro.

L’altra semifinale, infine, vedrà sfidarsi Miomir Kecmanovic, vincente per 6-2 6-3 su Benjamin Bonzi, e Thanasi Kokkinakis, che ha beneficiato del ritiro di Sebastian Korda.

Atp Adelaide, Bolelli Vavassori in semifinale

Arrivano buone notizie anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che nell’ultimo appuntamento prima degli Australian Open si sono imposti per 7-6(5) 7-6(5) contro la coppia di casa formata da Matthew Ebden e Joran Vliegen. In vantaggio nel primo set, gli azzurri, testa di serie numero 3, hanno subito il contro break nel settimo gioco. Poi, al tiebreak, Bolelli/Vavassori si portano sul 4-0 e si fanno recuperare solo un mini break prima di chiudere il parziale. Andamento inverso, invece, nel secondo set: nel sesto game, gli australiani sorprendono la coppia azzurra, che però trova l’immediato contro break, prima di chiudere la contesa al terzo match point.

Atp Auckland, Monfils vola in semifinale

In corso anche l’Atp 250 di Auckland 2025, che ha visto Gael Monfils battere ai quarti di finale Facundo Diaz Acosta per 6-3 6-1. Partita di fatto mai in discussione, con il francese che ha cambiato marcia dopo essersi dovuto difendere da due palle break nel quarto gioco. Un piccolo “campanello d’allarme” che ha portato al cambio di ritmo del classe 1986, che ha poi lasciato le briciole all’argentino nel resto dell’incontro.

Nel penultimo atto, Monfils se la vedrà con Nishesh Basavareddy che, battendo Alex Michelsen nel derby statunitense, infila la quinta vittoria nel circuito e si propone sempre più come mina vagante. Sarà, inoltre, il rematch del 31 dicembre scorso a Brisbane, in cui a vincere fu proprio Monfils. Ad ogni modo, risultato prestigioso per Basavareddy, che batte il numero 41 al mondo in rimonta con un importante cambio di marcia al servizio nella seconda parte di incontro: 2-6 6-2 6-4 il risultato finale.

Negli altri due quarti di finale, il qualificato Zizou Bergs sorprende Roberto Carballes Baena e vola in semifinale, dove sfiderà il numero 7 del seeding Nuno Borges, che batte Jakub Mensik per 6-7(4) 6-2 7-6(4) dopo due ore e mezza di gioco.