L’entry list delle qualificazioni maschili e femminili del primo slam stagionale, gli Australian Open, che si giocheranno dal 6 al 9 gennaio 2025. Sono al momento 10, equamente divisi tra uomini e donne, i nostri rappresentanti a Melbourne che proveranno a conquistare un posto nei due tabelloni principali dello Slam Down Under. In campo maschile a guidare la pattuglia azzurra è Mattia Bellucci, che in realtà spera di avere ancora chances di entrare in main draw direttamente grazie a qualche ritiro prima dell’inizio del torneo. Con lui anche Passaro, Gigante, il rientrante Zeppieri dopo l’infortunio, Mager e infine Arnaboldi alla sua prima esperienza in un major. Da segnalare le assenze di Stefano Napolitano e Stefano Travaglia, che avrebbero avuto la classifica per partecipare al torneo ma non si sono iscritti.

Tra le donne, la cattiva stagione in singolare di Sara Errani e Martina Trevisan le ha portate a perdere la top-100 negli ultimi mesi, ragion per cui dovranno tornare a disputare le qualificazioni Slam. Con loro anche Lucrezia Stefanini, che invece ha più o meno mantenuto la classifica dello scorso anno, mentre Nuria Brancaccio è risalita e torna a giocare un torneo di questo livello dopo più di un anno. Infine, c’è l’esordio di Giorgia Pedone. Di seguito le entry list complete delle qualificazioni maschili e femminili.

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN M.

100 Federico Coria ARG

102 Dominik Koepfer GER

103 Mattia Bellucci ITA

104 Marton Fucsovics HUN

*106 Borna Gojo CRO

107 Christopher Eubanks USA

108 Francesco Passaro ITA

109 Thiago Monteiro BRA

110 Nicolas Moreno De Alboran USA

111 Aleksandar Kovacevic USA

112 Jesper de Jong NED

113 Mikhail Kukushkin KAZ

115 Laslo Djere SRB

116 Harold Mayot FRA

117 Thiago Agustin Tirante ARG

117 Michael Mmoh USA

119 Chun-Hsin Tseng TPE

120 Kamil Majchrzak POL

121 Raphael Collignon BEL

122 Learner Tien USA

123 Jaime Faria POR

124 Hugo Dellien BOL

125 Billy Harris GBR

126 Daniel Elahi Galan COL

127 Jozef Kovalik SVK

128 Luca Van Assche FRA

130 Vit Kopriva CZE

131 Mackenzie McDonald USA

133 Tristan Boyer USA

134 Jerome Kym SUI

136 Lukas Klein SVK

*136 Yosuke Watanuki JPN

137 Federico Agustin Gomez ARG

139 Juan Manuel Cerundolo ARG

140 Valentin Vacherot MON

*140 Jason Kubler AUS

141 Matteo Gigante ITA

142 Duje Ajdukovic CRO

143 Marco Trungelliti AR

145 Joao Fonseca BRA

146 Yasutaka Uchiyama JPN

147 Mitchell Krueger USA

148 Pierre-Hugues Herbert FRA

*148 Tim van Rijthoven NED

149 Felipe Meligeni Alves BRA

151 Martin Landaluce ESP

152 Cristian Garin CHI

154 Tomas Barrios Vera CHI

155 Hugo Grenier FRA

156 Roman Andres Burruchaga ARG

157 Alex Bolt AUS

158 Terence Atmane FRA

159 Marc-Andrea Huesler SUI

160 Elmer Moller DEN

162 Gregoire Barrere FRA

163 Radu Albot MDA

164 Daniel Evans GBR

166 Zachary Svajda USA

169 Alejandro Moro Canas ESP

170 Coleman Wong HKG

171 Henrique Rocha POR

*171 Giulio Zeppieri ITA

172 Gustavo Heide BRA

173 Jan Choinski GBR

175 Jurij Rodionov AUT

176 Dmitry Popko KAZ

177 Gijs Brouwer NED

178 Henri Squire GER

179 Omar Jasika AUS

181 Paul Jubb GBR

182 Maks Kasnikowski POL

183 Titouan Droguet FRA

184 Murkel Dellien BOL

185 Maximilian Marterer GER

186 Vilius Gaubas LTU

187 Juan Pablo Ficovich ARG

188 Constant Lestienne FRA

189 Clement Chidekh FRA

190 Sho Shimabukuro JPN

191 Timofey Skatov KAZ

192 Yuta Shimizu JPN

193 James Trotter JPN

194 Alibek Kachmazov

195 Carlos Taberner ESP

*196 Kimmer Coppejans BEL

197 Valentin Royer FRA

198 Brandon Holt USA

199 Nick Hardt DOM

200 August Holmgren DEN

201 Calvin Hemery FRA

202 Ethan Quinn USA

203 Alexander Blockx BEL

204 Andrea Collarini ARG

205 Alexis Galarneau CAN

206 Enzo Couacaud FRA

207 Antoine Escoffier FRA

208 Nikoloz Basilashvili GEO

209 Juan Pablo Varillas PER

210 Matteo Martineau FRA

211 Patrick Kypson USA

212 Emilio Nava USA

213 Facundo Mena ARG

214 Bernard Tomic AUS

215 Filip Cristian Jianu ROU

216 Hady Habib LBN

217 Adrian Andreev BUL

218 Benjamin Hassan LBN

219 Nicolas Mejia COL

220 Oriol Roca Batalla ESP

222 Ugo Blanchet FRA

223 Khumoyun Sultanov UZB

224 Javier Barranco Cosano ESP

225 Dalibor Svrcina CZE

226 Lukas Neumayer AUT

227 Aziz Dougaz TUN

228 Eliot Spizzirri USA

229 Mark Lajal EST

230 Gianluca Mager ITA

231 Federico Arnaboldi ITA

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN F.

82 Alycia Parks USA

90 Viktorija Golubic SUI

91 Nuria Parrizas Diaz ESP

101 Yuliia Starodubtseva UKR

102 Rebecca Marino CAN

104 Harriet Dart GBR

105 Sara Errani ITA

106 Sara Sorribes Tormo ESP

107 Polina Kudermetova

109 SR Ysaline Bonaventure BEL

110 Anna Karolina Schmiedlova SVK

112 Anastasia Zakharova

113 Kimberly Birrell AUS

114 Ana Bogdan ROU

117 Robin Montgomery USA

118 Anca Todoni ROU

119 Darja Semenistaja LAT

119 SR Claire Liu USA

120 Lin Zhu CHN

121 Elena-Gabriela Ruse ROU

121 SR Nina Stojanovic SRB

122 Petra Martic CRO

124 Martina Trevisan ITA

125 Marina Stakusic CAN

126 Aoi Ito JPN

127 Julia Riera ARG

128 Maja Chwalinska POL

129 Varvara Lepchenko USA

130 Mananchaya Sawangkaew THA

131 Eva Lys GER

133 Jessika Ponchet FRA

134 Sijia Wei CHN

135 Jil Teichmann SUI

136 Jana Fett CRO

137 Ena Shibahara JPN

138 Maria Timofeeva

139 Daria Snigur UKR

141 Ella Seidel GER

142 Dalma Galfi HUN

143 Antonia Ruzic CRO

144 Aliaksandra Sasnovich

145 Rebeka Masarova ESP

145 SR Mirjam Bjorklund SWE

146 Nao Hibino JPN

147 Lucrezia Stefanini ITA

148 Alexandra Eala PHI

149 Leolia Jeanjean FRA

150 Sara Saito JPN

151 Dominika Salkova CZE

152 Francesca Jones GBR

153 Celine Naef SUI

154 Maddison Inglis AUS

155 Panna Udvardy HUN

156 Victoria Jimenez Kasintseva AND

156 SR Ana Konjuh CRO

157 Mai Hontama JPN

158 Leyre Romero Gormaz ESP

159 Elsa Jacquemot FRA

160 Laura Pigossi BRA

161 Sara Bejlek CZE

162 Heather Watson GBR

163 Solana Sierra ARG

164 Arina Rodionova AUS

165 Arianne Hartono NED

166 Veronika Erjavec SLO

167 Priscilla Hon AUS

168 Tamara Korpatsch GER

169 Emiliana Arango COL

170 Taylah Preston AUS

171 Mona Barthel GER

171 SR Polona Hercog SLO

172 Louisa Chirico USA

173 Kathinka Von Deichmann LIE

SR 173 Usue Maitane Arconada USA

173 SR Aliona Bolsova ESP

174 Simona Waltert SUI

175 Xinyu Gao CHN

176 Oksana Selekhmeteva

177 Alina Korneeva

178 Brenda Fruhvirtova CZE

180 Elena Pridankina

181 Barbora Palicova CZE

182 Lola Radivojevic SRB

183 Tamara Zidansek SLO

184 Mariam Bolkvadze GEO

185 Yuriko Lily Miyazaki GBR

186 Nuria Brancaccio ITA

187 Lanlana Tararudee THA

188 Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

190 Anouk Koevermans NED

193 Ekaterina Makarova

194 Selena Janicijevic FRA

194 SR Anna-Lena Friedsam GER

195 Linda Fruhvirtova CZE

196 Giorgia Pedone ITA

197 Destanee Aiava AUS

198 Emina Bektas USA

199 Sayaka Ishii JPN

200 Hanna Chang USA

201 Susan Bandecchi SUI

202 Marie Benoit BEL

203 Sachia Vickery USA

204 Raluka Serban CYP

206 Noma Noha Akugue GER

208 Manon Leonard FRA

209 Aliona Falei

210 Lea Boskovic CRO

211 Kristina Mladenovic FRA

212 Sinja Kraus AUT

212 SR Darya Astakhova

213 Marina Bassols Ribera ESP

214 Miriam Bulgaru ROU

215 Han Shi CHN

216 Lucija Ciric Bagaric CRO

217 Anastasiia Sobolieva UKR

218 Carole Monnet FRA

219 Irene Burillo Escorihuela ESP

220 Alice Tubello FRA

221 Lina Glushko ISR