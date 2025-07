Intreccio tra Juventus e Inter con Kolo Muani proposto ai nerazzurri: ecco cosa sta succedendo per l’attaccante francese

È uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus, ma la sua strada si sta intrecciando anche con l’Inter. Kolo Muani ha terminato il prestito in bianconero ed ha fatto ritorno, almeno sulla carta, al Paris Saint-Germain.

Sulla carta perché Luis Enrique non lo considera fondamentale nel suo progetto, anzi a dire il vero non lo considera proprio: non c’è spazio per l’attaccante transalpino nella rosa dei campioni d’Europa e vice-campione del mondo ed allora si aspetta l’offerta giusta che, al momento, non è quella della Juventus. Comolli sta trattando da tempo con i parigini per riconfermare Kolo Muani nella rosa di Tudor, ma le parti sono distanti e la chiusura sembra lontano.

Difficile avvicinarsi quando si parta da posizioni così divergenti: vuole una cessione a titolo definitivo il Psg o almeno la promessa di un acquisto a titolo definitivo tra un anno con l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Una formula che la Juve non ha mai preso in considerazione: prestito, magari anche molto oneroso (sui 10 milioni di euro), ma nessun acquisto obbligato, al massimo un diritto di riscatto. Una posizione dovuta anche all’ingaggio importante percepito dal calciatore.

Kolo Muani proposto all’Inter: la Juve rischia la beffa

Posizioni dunque divergenti e la possibilità di inserimento di altri club. Che Kolo Muani piaccia al Chelsea non è una novità e proprio i Blues potrebbe presentare al Psg l’offerta per l’acquisto a titolo definitivo che accontenti Al-Khelaifi e porti il francese in Premier League.

Ma, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, l’attaccante francese è stato anche proposto all’Inter che è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato. Il profilo gradito a Chivu però ha caratteristiche diverse da Kolo Muani: più un trequartista che un centravanti, un calciatore in grado di saltare l’uomo e dettare l’ultimo passaggio, non per niente da tempo si parla di Nico Paz (destinato però a restare al Como). Proposta destinata, dunque, a rimanere lettera morta, salvo clamorosi colpi di scena.

Anche perché la volontà del giocatore è stata sempre quella di restare alla Juventus e sta spingendo con il Psg per avere la possibilità di continuare a vestire la maglia bianconera. Una ipotesi ancora in piedi, ma per la quale servirà trovare un punto di incontro con i francese ed è questa l’opera di mediazione a cui è chiamato Comolli.