Francesco Bagnaia sta facendo davvero un sacco di fatica nel 2025, e a quanto pare le cose non sembrano esattamente migliorare.

Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero molto complessa, probabilmente la più difficile della sua carriera in MotoGP. Se escludiamo il periodo in Pramac, il tre volte campione del mondo è sempre stato capace di lottare per le vittorie e le pole position. Qualcosa, però, quest’anno finora sembra non aver funzionato a dovere.

Il che è sostanzialmente indiscutibile, visto e considerato che Bagnaia è già ad otlre 100 punti dal compagno di squadra, oltre a essere dietro anche al fratello Alex (che guida una moto più vecchia di un anno).

Ha vinto soltanto una gara, il che se pensiamo al fatto che nell’arco della scorsa stagione aveva agguantato la bellezza di 11 trionfi è qualcosa che davvero dice molto sulla difficile annata che il pilota italiano sta passando alla guida della Desmosedici GP-25.

Francesco Bagnaia, ancora una volta in difficoltà: cosa è successo

Francesco Bagnaia non ha avuto vita facile al Sachsenring. Nella corsa in cui Marc Marquez ha dominato in maniera ancor più schiacciante rispetto ad altre piste come Mugello e Assen, Bagnaia non è riuscito ad andare oltre al terzo posto, terminando la gara dietro anche al fratello Alex che non era particolarmente a posto dal punto di vista fisico, dopo la caduta in Olanda.

Riguardo al podio agguantato in terra tedesca, l’italiano ha voluto parlare del suo delicato momento che pare proprio non volerlo lasciare in pace: “Ho una grandissima fortuna, ovvero conoscere il mio valore e il mio potenziale. Questa è stata una gara difficile e tosta, ma non è quello a cui ambisco”. Bagnaia ha anche precisato che durante la giornata di sabato scorso non ha funzionato niente per la mancanza di fiducia che aveva nella sua moto, non c’entrano problematiche di alcun tipo. Prima della gara lunga, però, era convinto che avrebbe potuto lottare per il podio e di non fare peggio di terzo.

Per quanto riguarda il momento difficile che sta attraversando, comunque, ha spiegato che al momento quel che conta davvero è essere sempre positivi, perché lui e il suo team stanno lavorando per tornare a lottare per vincere. Le parole del tre volte campione del mondo non lasciano spazio a dubbi; è chiaro che stia attraversando un momento difficile, ma allo stesso tempo si sta anche rimboccando le maniche per alzare il suo livello e tornare a correre proprio come faceva l’anno scorso.