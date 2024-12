L’entry list del torneo Wta 250 di Hobart 2025, in programma dal 6 all’11 gennaio su campi veloci all’aperto. C’è anche la nostra Elisabetta Cocciaretto tra le giocatrici più attese del tradizionale appuntamento con il tennis in Tasmania nella settimana antecedente agli Australian Open. Qui la marchigiana si è trovata bene in passato e prova a ritrovare ottime sensazioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Hobart.

ENTRY LIST WTA 250 HOBART 2025

Elise MERTENS (BEL) 33

Dayana YASTREMSKA (UKR) 34

Amanda ANISIMOVA (USA) 36

Magda LINETTE (POL) 38

Lulu SUN (NZL) 40

Elina AVANESYAN (ARM) 43

Rebecca SRAMKOVA (SVK) 46

Yue YUAN (CHN) 49

Clara TAUSON (DEN) 50

Olga DANILOVIC (SRB) 51

Elisabetta COCCIARETTO (ITA) 52

Viktoriya TOMOVA (BUL) 53

Jessica BOUZAS MANEIRO (ESP) 54

Anhelina KALININA (UKR) 56

Katie VOLYNETS (USA) 59

Camilia OSORIO (COL) 60

Yafan WANG (CHN) 62

Mayar SHERIF (EGY) 65

Varvara GRACHEVA (FRA) 66

McCartney KESSLER (USA) 67

Bernarda PERA (USA) 71

Sloane STEPHENS (USA) 76