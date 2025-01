Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Hobart 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 6 all’11 gennaio. Salvo cancellazioni dell’ultima ora, Elisabetta Cocciaretto – qui finalista nell’edizione di due anni fa – dovrebbe essere tra le protagoniste dello storico torneo che si svolge in Tanzania. La favorita, seguendo la classifica, potrebbe essere la belga Elise Mertens, una giocatrice che qui ha vinto già due volte in passato. Ma sono tante le atlete da seguire: da Amanda Anisimova a Olga Danilovic, passando per Dayana Yastremska, che agli Australian Open avrà da difendere una pesante cambiale dopo l’ottimo risultato di dodici mesi fa. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 2.890

SECONDO TURNO – $ 4.040

QUARTI DI FINALE – $ 6.608

SEMIFINALE – $ 11.610

FINALISTA – $ 20.830

VINCITRICE – $ 35.250

MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.073

SECONDO TURNO – € 2.897

QUARTI DI FINALE – € 4.739

SEMIFINALE – € 8.327

FINALISTA – € 14.939

VINCITRICE – € 25.821

PUNTI PER IL RANKING WTA

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

L’ALBO D’ORO

1994 Mana Endo b. Rachel McQuillan 6–1, 6–7 (1–7), 6–4

1995 Leila Meskhi b. Li Fang 6–2, 6–3

1996 Julie Halard-Decugis b. Mana Endo 6–1, 6–2

1997 Dominique van Roost b. Marianne Werdel Witmeyer 6–3, 6–3

1998 Patty Schnyder b. Dominique van Roost 6–3, 6–2

1999 Chanda Rubin b. Rita Grande 6–2, 6–3

2000 Kim Clijsters b. Chanda Rubin 2–6, 6–2, 6–2

2001 Rita Grande b. Jennifer Hopkins 0–6, 6–3, 6–3

2002 Martina Suchá b. Anabel Medina Garrigues 7–6 (9–7), 6–1

2003 Alicia Molik b. Amy Frazier 6–2, 4–6, 6–4

2004 Amy Frazier b. Shinobu Asagoe 6–3, 6–3

2005 Zheng Jie b. Gisela Dulko 6–2, 6–0

2006 Michaëlla Krajicek b. Iveta Benešová 6–2, 6–1

2007 Anna Chakvetadze b. Vasilisa Bardina 6–3, 7–6 (7–3)

2008 Eleni Daniilidou b. Vera Zvonareva walkover

2009 Petra Kvitová b. Iveta Benešová 7–5, 6–1

2010 Alona Bondarenko b. Shahar Pe’er 6–2, 6–4

2011 Jarmila Groth b. Bethanie Mattek-Sands 6–4, 6–3

2012 Mona Barthel b. Yanina Wickmayer 6–1, 6–2

2013 Elena Vesnina b. Mona Barthel 6–3, 6–4

2014 Garbiñe Muguruza b. Klára Zakopalová 6–4, 6–0

2015 Heather Watson b. Madison Brengle 6–3, 6–4

2016 Alizé Cornet b. Eugenie Bouchard 6–1, 6–2

2017 Elise Mertens b. Monica Niculescu 6–3, 6–1

2018 Elise Mertens b. Mihaela Buzărnescu 6–1, 4–6, 6–3

2019 Sofia Kenin b. Anna Karolína Schmiedlová 6–3, 6–0

2020 Elena Rybakina b. Zhang Shuai 7–6(9–7), 6–3

2023 Lauren Davis b. Elisabetta Cocciaretto 7–6(7–0), 6–2

2024 Emma Navarro b. Elise Mertens 6–1, 4–6, 7–5