Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Adelaide 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 6 all’11 gennaio. Dopo Sydney, Jasmine Paolini vola ad Adelaide in preparazione allo Slam che apre la stagione. La tennista toscana sarà la prima testa di serie di un tabellone che vede al via ben cinque top-10: con lei ci saranno le statunitensi Jessica Pegula ed Emma Navarro, la russa Daria Kasatkina e la ceca Barbora Krejcikova. Livello altissimo, con il primo cut-off dell’entry list alla posizione n°26, quella occupata da Linda Noskova. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 8.860

SECONDO TURNO – $ 13.170

QUARTI DI FINALE – $ 24.200

SEMIFINALE – $ 51.205

FINALISTA – $ 87.665

VINCITRICE – $ 142.000

MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 8.086

SECONDO TURNO – € 12.019

QUARTI DI FINALE – € 22.085

SEMIFINALE – € 46.731

FINALISTA – € 79.995

VINCITRICE – € 129.592

PUNTI PER IL RANKING WTA

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

L’ALBO D’ORO

2020 Ashleigh Barty b. Dayana Yastremska 6–2, 7–5

2021 Iga Świątek b. Belinda Bencic 6–2, 6–2

2022 Ashleigh Barty b. Elena Rybakina 6–3, 6–2

2022 Madison Keys b. Alison Riske 6–1, 6–2

2023 Aryna Sabalenka b. Linda Nosková 6–3, 7–6(7–4)

2023 Belinda Bencic b. Daria Kasatkina 6–0, 6–2

2024 Jeļena Ostapenko b. Daria Kasatkina 6–3, 6–2