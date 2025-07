Sport in tv oggi martedì 15 luglio: continuano gli appuntamenti con il tennis ma spazio anche ai Mondiali di pallanuoto femminili e non solo.

Un martedì da vivere per il mondo dello sport, nonostante alcuni importanti appuntamenti siano al momento conclusi o in stand-by per un giorno di riposo. È questo il caso del Tour de France che si ferma per questo martedì e che ripartirà nella giornata di domani, ma non si ferma il Mondiale di pallanuoto, il mondo del tennis e non solo.

Dopo aver salutato Wimbledon, con la vittoria incredibile di Jannik Sinner – per la prima volta in carriera – contro Carlos Alcaraz, con il tennis si sta procedendo con il WTA Iasi 2025 e con il WTA Amburgo 2025.

Per quanto riguarda invece i Mondiali di pallanuoto, dopo l’ottima prestazione del Settebello contro la Serbia, quest’oggi è il momento della femminile. L’Italia affronterà infatti il Singapore e sarà una gara tutta da vivere. Di seguito tutti gli appuntamenti di giornata e gli orari.

Il programma di oggi in tv: lo sport di questo martedì 15 luglio

09.30 Tennis, WTA Iasi 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

10.00 Tennis, WTA Amburgo 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Australia vs Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Italia vs Singapore – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

18.00 Atletica, Meeting Brescia 2025 – Diretta tv dalle 19.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.